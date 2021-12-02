Подписан контракт на строительство на Украине пяти сторожевых катеров OCEA FPB 98 Mk I

Как сообщило министерство внутренних дел Украины, 30 ноября 2021 года между французской судостроительной компанией ОСЕА и украинской компанией "Нибулон" был подписан контракт на строительство в Николеве пяти пограничных сторожевых катеров проекта OCEA FPB 98 Mk I для Государственной пограничной службы Украины (входящей в состав МВД Украины). Строительство будет осуществлено в Николаеве на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон" (до 2012 года именовался судостроительным заводом "Лиман", до 2000 года - Черноморский судомеханический завод).

Первые четыре пограничных сторожевых катера проекта OCEA FPB 98 Mk I, строящихся для Государственной пограничной службы Украины на предприятии французской судостроительной компании ОСЕА в Ле-Сабль-д'Олоне, 29.10.2021 (с) МВД Украины

В пресс-релизе МВД Украины говорится, что в общей сложности украинские пограничники получат 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции. Передача первого корабля пройдет в Одессе. Планируется, что его спустят на воду уже 9 декабря. В январе 2022 года экипаж корабля пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами.

Реализация такого проекта стала возможной благодаря подписанию в 2019 году рамочного межправительственного соглашения между Украиной и Францией. В целом, оно предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства на Украине.

В рамках этого проекта для Украины был важным вопрос локализации и привлечения к производству украинских компаний. В результате реализации соглашения мы сможем не только создать мощный флот для ГПСУ, но и поднять потенциал наших компаний на европейский уровень. Как результат для французских коллег, они откроют для себя Украину еще больше и будут уверены в нашей надежности как партнеров в бизнесе", - отметил во время мероприятия заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Соглашение подписали представители двух судостроительных компаний. С украинской стороны заместитель генерального директора по экономике ООО СЗ "Нибулон" Богдан Музыка, а с французской - директор ОСЕА по закупкам Гонзак Деланой.

Господин Гонзак приветствовал всех, кто принимал участие в подготовке этого соглашения, и отметил, что сегодня не только день подписания документа, но и официальное начало строительства катеров на Украине. Ожидается, что все пять кораблей будут спущены на воду на Николаевском заводе до конца 2023 года.

После того как представители французской компании провели изучение украинских предприятий, они выяснили для себя то, что Украина производит одних из лучших в мире полужестких лодок - марки Brig. В будущем этими лодками будут укомплектованы 20 кораблей для ГПСУ. После работы на украинском рынке ОСЕА решила базово комплектовать свои корабли украинскими надувными лодками. Кроме заказа МВД Украины, французская компания уже обсуждает подписание двух крупных контрактов на производство кораблей в новой комплектации с украинскими лодками Brig.

Со стороны bmpd напомним, что рамочное межправительственное соглашение о поставку ГПСУ 20 сторожевых катеров проекта ОСЕА FPB 98 Mk I (включая постройку пяти из них при французском содействии на Украине) было подписано министрами внутренних дел Украины и Франции в в Париже 19 ноября 2019 года, Соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины 4 марта 2020 года.

Стимость соглашения составляет 136,5 млн евро, из которых 85% покрывается финансированием за счет кредитных средств - 51% (70 млн евро) предоставляется в кредит пулом французских коммерческих банков под гарантии французского правительства, а 34% (40 млн евро) - в виде займа казначейства министерства финансов Франции. Остальные 15% Украина оплачивает из собственных средств.

22 июля 2020 года в Николаеве на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон" (принадлежит украинской группе "Нибулон"), состоялась церемония подписания формального контракта министерством внутренних дел Украины с французской судостроительной компанией ОСЕА на поставку для ГПСУ 20 сторожевых катеров проекта ОСЕА FPB 98 Mk I. Одновременно состоялась номинальная церемония закладки первого катера проекта ОСЕА FPB 98 Mk I на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон", который по условиям контракта в рамках совместного предприятия "ОСЕА-Нибулон" должен построить пять из этих 20 катеров - остальные 15 катеров будут построены самой компанией ОСЕА во Франции. Фактически, как можно видеть, контракт на постройку пяти катеров на заводе "Нибулон" был заключен только теперь.

Французская компания ОСЕА сейчас является одним из мировых лидеров по строительству сторожевых катеров различных размеров и назначения, а FPB 98 - один из ее популярных проектов. Головная верфь ОСЕА находится в Ле-Сабль-д'Олоне, цельноалюминиевые корпуса катеров строятся на предприятии ОСЕА в Фонтене-ле-Конт. Постройка первых катеров проекта ОСЕА FPB 98 Mk I для ГПСУ ведется ОСЕА с начала 2021 года, изготовление первых трех корпусов в Фонтене-ле-Конт было завершено в июне 2021 года, и, как было отмечено выше, первый катер французской постройки предполагается спустить 9 декабря. Он должен быть доставлен в Одессу весной 2022 года. Всего в 2022 году должны быть поставлены из Франции девять катеров, а остальные шесть - в 2023 году.

В июне 2021 года на выставке "Оружие и безопасность 2021" в Киеве совладелец компании "Нибулон" Андрей Вадатурский заявил, что строительство пяти катеров на его предприятии в Николаеве начнется в феврале 2022 года, причем все пять завод рассчитывает построить в течении одного года. Однако теперь контрактным сроком обозначен конец 2023 года.

Катера проекта FPB 98 имеет длину 98 футов (32 м), ширину 6,3 м и цельноалюминиевую конструкцию. Полное водоизмещение 110-120 тонн, скорость хода от 20 до 35 уз в зависимости от типа и количества устанавливаемых двигателей. Крупнейшим заказчиком катеров серии ОСЕА FPB 98 является Алжир, получивший 41 катер по двум контрактам с 2008 по 2021 годы. Также эти катера, по известным данным, поставлялись Сенегалу (четыре), Бенину (три), Ливии (два), Суринаму (один) и Нигерии (один). Предполагается, что украинские катера будут вооружены дистанционно управляемым боевым модулем украинского производства