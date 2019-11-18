Правительство Украины одобрило закупку 20 французских сторожевых катеров OCEA FPB 98 Mk I

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Кабмин Украины одобрил покупку 20 французских катеров OCEA FPB 98 MKI за 136,5 млн. евро

Патрульный катер OCEA FPB 98 MK I

Кабинет Министров Украины поддержал проект усиления системы морской безопасности и охраны границы благодаря покупке 20 патрульных кораблей французской компании ОСЕА, стоимостью 136,5 млн. евро.

Об этом сообщил министр внутренних дел [Украины] Арсен Аваков. Вскоре соглашение будет подписано между правительствами Украины и Франции, после чего Верховная Рада должна его ратифицировать.

За три года Государственная пограничная служба [Украины] получит 20 патрульных кораблей французской компании ОСЕА. Это уже второй, после авиации МВД, по масштабу украино-французский проект.

"Реализация проекта планируется в том числе с частичным финансированием за счет кредитных средств, как коммерческих банков, так и за счет займа Казначейства Министерства финансов Франции. Кредит предоставляет государство Франция. 15% выплачивает Украины из бюджета. 85% кредитные средства", - подчеркнул министр внутренних дел.

Источники финансирования проекта закупки французских патрульных катеров

По словам Арсена Авакова, морской участок украинской границы на сегодня - самый незащищенный - мы нуждаемся в усилении мобильности на воде. В оккупированной АР Крым остались базы и 19 судов, а 80% имеющихся кораблей технически устарели и требуют постоянного обновления.

Патрульный катер OCEA FPB 98 MK I

Предложение компании ОСЕА было наиболее экономически выгодным для Украины и потребностей ГПСУ, а Франция предложила комплексный подход - 20 патрульных кораблей за 136,5 млн. евро, включая средства кредитного финансирования, и согласилась на частичную локализацию 25% производства на Украине.

Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации (или 2400 часов), техническую поддержку на Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля Украине, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода.

Напомним, что Министерством внутренних дел [Украины] рассматривается производство около 20 катеров OCEA FPB 98 для усиления охраны морских границ страны.