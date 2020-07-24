Подписан контракт на постройку для Украины 20 французских сторожевых катеров OCEA FPB 98 Mk I

22 июля 2020 года в Николаеве на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон" (принадлежит украинской группе "Нибулон"; до 2012 года именовался судостроительным заводом "Лиман", до 2000 года - Черноморский судомеханический завод), состоялась церемония подписания контракта министерством внутренних дел Украины с французской судостроительной компанией ОСЕА на поставку для Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ, входит в состав МВД Украины) 20 сторожевых катеров проекта ОСЕА FPB 98 Mk I. Одновременно состоялась церемония закладки первого катера проекта ОСЕА FPB 98 Mk I на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон", который по условиям контракта в рамках совместного предприятия "ОСЕА-Нибулон" должен построить пять из этих 20 катеров - остальные 15 катеров будут построены самой компанией ОСЕА во Франции.

Церемония подписания на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон" контракта министерством внутренних дел Украины с французской судостроительной компанией ОСЕА на поставку для Государственной пограничной службы Украины 20 сторожевых катеров проекта ОСЕА FPB 98 Mk I. Николаев, 22.07.2020 (с) министерство внутренних дел Украины

На церемонии присутствовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. На церемонии было сообщено, что первый катер должен быть поставлен ГПСУ в 2021 году (неясно, французской постройки или николаевской), а в целом программа постройки пяти катеров на заводе "Нибулон" раасчитана на три года.

Напомним, что рамочное межправительственное соглашение о поставку ГПСУ 20 сторожевых катеров проекта ОСЕА FPB 98 Mk I (включая постройку пяти из них при французском содействии на Украине) было подписано министрами внутренних дел Украины и Франциив в Париже 19 ноября 2019 года, Соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины 4 марта 2020.

Стимость контракта составляет 136,5 млн евро, из которых 85% покрывается финансированием за счет кредитных средств - 51% предоставляется в кредит пулом французских коммерческих банков под гарантии французского правительства, а 34% - в виде займа казначейства министерства финансов Франции. Остальные 15% Украина оплачивает из собственных средств.

Французская компания ОСЕА сейчас является одним из мировых лидеров по строительству сторожевых катеров различных размеров и назначения, а FPB 98 - один из ее популярных проектов. Головная верфь ОСЕА находится в Ле-Сабль-д'Олоне, цельноалюминиевые корпуса катеров строятся на предприятии ОСЕА в Фонтене-ле-Конт.

Катера проекта FPB 98 имеет длину 98 футов (32 м), ширину 6,3 м и цельноалюминиевую конструкцию. Полное водоизмещение 110-120 тонн, скорость хода от 20 до 35 уз в зависимости от типа и количества устанавливаемых двигателей. Крупнейшим заказчиком катеров серии ОСЕА FPB 98 является Алжир, получивший или заказавший 31 катер. Также эти катера, по известным данным, поставлялись Сенегалу (четыре), Бенину (три), Ливии (два), Суринаму (один) и Нигерии (один).

(с) министерство внутренних дел Украины