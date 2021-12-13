Войти
Lenta.ru

В Белоруссии начали испытания модернизированного «Урагана»

332
0
0
Фото: войсковая часть 12147
Фото: войсковая часть 12147.

На Осиповичском полигоне в Белоруссии начали испытания РСЗО «Ураган-М»

На Осиповичском полигоне 51-й гвардейской артиллерийской бригады вооруженных сил Белоруссии проходят испытания реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган-М». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника Осиповичского гарнизона, гвардии полковника Алексея Ратушного.

По словам Ратушного, государственные испытания проходит боевая машина 9П140МБ и транспортно-заряжающая машина 9Т452МБ из состава РСЗО «Ураган-М». Модернизированные машины основаны на шасси МАЗ-6317. Новые машины заменили устаревшие ЗИЛ-135ЛМ. РСЗО получила современные средства связи и автоматизации.

Машины испытали в ходе марша по пересеченной местности. Также расчеты провели пуски реактивных снарядов. Начальник гарнизона отметил, что опытные образцы соответствуют заявленным требованиям.

Ранее стало известно о перевооружении 338-й гвардейской реактивной бригады. Источники газеты «Известия» в Министерстве обороны России сообщили, что военные получат РСЗО «Торнадо-С» и высокоточные боеприпасы.

В марте источники в оборонном ведомстве России сообщили, что РСЗО «Смерч» заменят машинами «Торнадо» с автоматизированной системой наведения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Торнадо
Торнадо-С
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
19.11.2020
Уже сегодня ракетные войска и артиллерия обладают основными элементами разведывательно-огневой системы
27.07.2020
«Торнадо» получит управляемые снаряды
23.11.2018
Удар "Торнадо". Секреты самой мощной реактивной системы залпового огня России
09.07.2018
Какие рекорды советского оружия не побиты до сих пор
04.07.2011
Все больше армий мира становятся владельцами крупнокалиберных РСЗО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 15:13
  • 124
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 13.12 15:10
  • 45
Извольте разоружиться
  • 13.12 15:04
  • 165
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 14:08
  • 11
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 13.12 13:23
  • 0
Демократия на штыках винтовок
  • 13.12 13:10
  • 14
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 12:37
  • 3
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 13.12 11:30
  • 2
«Туча» против Javelin. Как можно обмануть американский ПТРК
  • 13.12 05:43
  • 204
В США удивились размерам Су-75
  • 13.12 05:15
  • 1
Египет продолжает применять китайские БЛА ASN-209
  • 13.12 04:56
  • 1
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 12.12 17:00
  • 23
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 12.12 13:55
  • 38
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.12 12:44
  • 4
Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57
  • 12.12 09:33
  • 2288
Как насчёт юмористического раздела?