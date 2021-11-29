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Российские военные получат «Торнадо-С»

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Источник изображения: Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Подразделение Восточного военного округа (ВВО) получит реактивные системы залпового огня «Торнадо-С». Минобороны России приняло решение о поставках нового вооружения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Новые машины поставят в 338-ю гвардейскую реактивную бригаду. Военные также получат обычные и высокоточные боеприпасы. Издание отмечает, что сроки поставок будут зависеть от выполнения гособоронзаказа.

Начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский назвал особенность модернизированной РСЗО. По его словам, «Торнадо-С» может поражать малоразмерные цели управляемыми снарядами. Также машина получила автоматизированные системы наведения, которые позволяют экипажу готовить пуск в кабине «Торнадо-С».

Ранее генеральный директор «НПО "Сплав" имени А.Н. Ганичева» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Смирнов рассказал о начале производства корректируемых ракет для «Торнадо-С». По его словам, предприятие заключило контракт с Минобороны России на поставку боеприпасов.

В августе обозреватель журнала The National Interest оценил российскую РСЗО, которая может самостоятельно поражать цели. В публикации отметили, что артиллерийская установка с искусственным интеллектом потребует создания беспилотного транспорта.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
Торнадо-С
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Сплав НПО
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Проекты
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