Россия поменяет «Смерчи» на «Торнадо»

В Западном военном округе (ЗВО) реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» поменяют на крупнокалиберные «Торнадо», пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Газета не называет конкретных сроков перевооружения.

Издание напоминает, что «Торнадо» «может наносить удары на расстоянии более 100 километров и одним залпом обстреливать несколько разных целей».

«По сравнению с предыдущими поколениями она оснащена автоматизированной системой управления и наведения. А кроме того, для нее разработаны новые дальнобойные снаряды, в том числе с коррекцией на траектории. Благодаря этому возросла точность поражения целей», — отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

В ноябре 2020 года «Звезда» опубликовала на YouTube ролик, в котором из эпицентра были показаны стрельбы «Торнадо».

В августе видеоагентство RT Ruptly показало на YouTube выстрел управляемым снарядом для РСЗО «Торнадо».

Иван Потапов