Россия поменяет «Смерчи» на «Торнадо»

В Западном военном округе (ЗВО) реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» поменяют на крупнокалиберные «Торнадо», пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.
Газета не называет конкретных сроков перевооружения.
Издание напоминает, что «Торнадо» «может наносить удары на расстоянии более 100 километров и одним залпом обстреливать несколько разных целей».
«По сравнению с предыдущими поколениями она оснащена автоматизированной системой управления и наведения. А кроме того, для нее разработаны новые дальнобойные снаряды, в том числе с коррекцией на траектории. Благодаря этому возросла точность поражения целей», — отметил военный эксперт Виктор Мураховский.
В ноябре 2020 года «Звезда» опубликовала на YouTube ролик, в котором из эпицентра были показаны стрельбы «Торнадо».
В августе видеоагентство RT Ruptly показало на YouTube выстрел управляемым снарядом для РСЗО «Торнадо».
Иван Потапов