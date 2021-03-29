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Россия поменяет «Смерчи» на «Торнадо»

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Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Западном военном округе (ЗВО) реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» поменяют на крупнокалиберные «Торнадо», пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Газета не называет конкретных сроков перевооружения.

Издание напоминает, что «Торнадо» «может наносить удары на расстоянии более 100 километров и одним залпом обстреливать несколько разных целей».

«По сравнению с предыдущими поколениями она оснащена автоматизированной системой управления и наведения. А кроме того, для нее разработаны новые дальнобойные снаряды, в том числе с коррекцией на траектории. Благодаря этому возросла точность поражения целей», — отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

В ноябре 2020 года «Звезда» опубликовала на YouTube ролик, в котором из эпицентра были показаны стрельбы «Торнадо».

В августе видеоагентство RT Ruptly показало на YouTube выстрел управляемым снарядом для РСЗО «Торнадо».


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Торнадо
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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