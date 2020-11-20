Стрельбы российских «Торнадо» показали из эпицентра

Стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо» показали из эпицентра. Соответствующий ролик на YouTube опубликовала «Звезда».

«Зрелищные маневры курсантов Михайловской военной артиллерийской академии проходили в Ленинградской области на полигоне Лужский и были приурочены ко Дню ракетных войск и артиллерии», — говорится в подписи к видео.

В ноябре «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что Южный военный округ (ЮВО) первым в России получит новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка».

В августе видеоагентство RT Ruptly показало на YouTube выстрел управляемым снарядом для РСЗО «Торнадо-С».