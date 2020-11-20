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Стрельбы российских «Торнадо» показали из эпицентра

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Боевые машины РСЗО "Торнадо-Г"
Боевые машины РСЗО "Торнадо-Г".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо» показали из эпицентра. Соответствующий ролик на YouTube опубликовала «Звезда».



«Зрелищные маневры курсантов Михайловской военной артиллерийской академии проходили в Ленинградской области на полигоне Лужский и были приурочены ко Дню ракетных войск и артиллерии», — говорится в подписи к видео.

В ноябре «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что Южный военный округ (ЮВО) первым в России получит новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка».

В августе видеоагентство RT Ruptly показало на YouTube выстрел управляемым снарядом для РСЗО «Торнадо-С».

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Страны
Россия
Продукция
Торнадо
Торнадо-С
Компании
Минoбороны РФ
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