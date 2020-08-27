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Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео

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Торнадо-С
Сокрушительные залпы системы "Торнадо-С" вскоре будут накрывать цели на дальности 200 км.
Источник изображения: www.splav.ru

На форуме «Армия 2020» в Подмосковье показали в действии первый управляемый снаряд для РСЗО «Торнадо-С». Запись контрольного выстрела доступна на YouTube-канале видеоагенства RT Ruptly.



О тестировании новой разработки также сообщает издание «Mil.Press Военное». По словам представителей НПО «Сплав», доработка снаряда 300 мм для РСЗО 9К515 «Торнадо-С» открыла перед реактивной артиллерией новые возможности. Генеральный директор научно-производственного объединения Александр Смирнов отметил, что новая разработка имеет те же габариты, что и прежние неуправляемые 300-миллиметровые снаряды, однако отличается по оборудованию и возможностям.

«В режиме одиночного огня система способна разводить снаряды по удаленным друг от друга целям и поражать их с высокой точностью», — подчеркнул Смирнов. Оборудование включает в себя агрегаты, используемые в космической отрасли. В носовой части снаряда находятся четыре руля, дополнительная устойчивость в полете обеспечивается благодаря хвостовому блоку с выпускаемыми после старта стабилизаторами.

Реактивная система залпового огня «Торнадо-С», для которой был создан управляемый снаряд, впервые была показана на параде Победы, который прошел на Красной площади в Москве 24 июня 2020 года. Кроме РСЗО перед собравшимся продемонстрировали новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2.

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