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Названы сроки поступления ПАК ДА на вооружение

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Кадр: Супер.Уралов. / Youtube
Кадр: Супер.Уралов. / Youtube.

Первый зампред коллегии ВПК Ельчанинов: ПАК ДА поступят на вооружение после 2024 года

Перспективные авиационные комплексы дальней авиации (ПАК ДА) поступят на вооружение в период с 2024 по 2033 год. Поставки самолетов предусмотрены новой Государственной программой вооружения. Сроки поступления комплексов назвал первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов в интервью «Интерфаксу».

«Работы по ПАК ДА идут по графику и обеспечены необходимым финансированием в полном объеме на весь срок выполнения госконтракта. Поставки этого самолета будут предусмотрены новой программой вооружения. Изготовлены два опытных образца двигателя ПАК ДА, начаты их стендовые испытания. В ходе них подтверждены характеристики технического задания», — сообщил Ельчанинов.

Также в рамках новой Государственной программы вооружения на 2024-2033 годы перед ПАО «Туполев» поставят новые задачи. Ельчанинов отметил, что производитель будет оснащать летательные аппараты новым вооружением и прорабатывать их взаимодействие с беспилотниками.

В августе источник ТАСС в авиастроительной отрасли назвал срок готовности первого образца ПАК ДА. Он отметил, что демонстрационный образец самолета соберут к 2023 году.

В июне ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил о создании комплекса защиты для ПАК ДА. Новая разработка обеспечит радиоэлектронную защиту от средств противовоздушной и противоракетной обороны противника.

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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Туполев
Проекты
БПЛА
ПАК ДА
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