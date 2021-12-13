Стали известны новые сроки первого полета Ту-160М, собранного с нуля

Глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 новой постройки совершит первый полет в начале следующего года. Ранее в небо поднялась машина, оснащенная улучшенными двигателями НК-32-02.

Долгожданный первый полет стратегического бомбардировщика новой постройки Ту-160М не состоится до конца года. Об этом со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова сообщил ТАСС. «Первый полет Ту-160 нового планируется, надеюсь, в начале следующего года. <…> На новых НК-32 пусть пробежит хотя бы», — приводит агентство слова чиновника.

Ранее деловой ресурс «Бизнес-Online» опубликовал материал, в котором утверждалось, что машину поднимут в небо 18 декабря. Источник ТАСС в авиастроительной отрасли сообщал также, что самолет совершит первую пробежку по взлетно-посадочной полосе в декабре.

Соглашение о строительстве десяти новых стратегических бомбардировщиков до 2027 года российское Минобороны и «Туполев» подписали в 2018-м. Стоимость контракта составила 160 миллиардов рублей.

Модернизация Ту-160 имеет долгую и весьма непростую историю. Еще в феврале прошлого года в небо впервые поднялся глубоко модернизированный Ту-160М, который создали на основе строевой машины.

Первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М Источник изображения: БИЗНЕС Online

Еще раньше, в 2018-м, впервые взлетел бомбардировщик, построенный из советского задела. «На самолете проведена только малая модернизация, планер и двигатели остались прежними», — заявлял тогда источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Примерно год назад программа модернизации прошла очередной важный этап: тогда впервые поднялся в небо Ту-160, оснащенный новыми двигателями НК-32-02. Испытания были успешными.

Один из четырех первых изготовленных двигателей НК-32 серии 02 установочной партии Источник изображения: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Свой самый первый полет Ту-160 выполнил 18 декабря 1981 года, а эксплуатировать машину начали в 1987-м. Одной из основных особенностей самолета стали крылья с изменяемой геометрией.

Сейчас Ту-160 — самый быстрый стратегический бомбардировщик в мире. Его максимальная скорость составляет 2200 километров в час. Крейсерская скорость — 850 километров в час. Самолет имеет практическую дальность без дозаправки 12,3 тысячи километров. В состав его вооружения входит, в частности, новая крылатая ракета большой дальности Х-101. Известно, что бомбардировщик применял это оружие против целей на территории Сирии.

При всех своих достоинствах Ту-160 (и его модернизированная версия) имеет существенный недостаток, связанный с отсутствием технологии стелс. Реализовать ее Россия хочет на принципиально новом боевом самолете, который создают по программе ПАК ДА. Первый опытный образец двигателя для него уже изготовили, в воздух машина может подняться примерно в 2025 году.