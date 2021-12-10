Собранный с нуля Ту-160М впервые поднимут в воздух в начале 2022 года

Как сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, также, возможно, будет выполнен пробег с новыми двигателями НК-32

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Испытания и первый полет собранного с нуля модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М планируется уже в начале следующего года, также, возможно, будет выполнен пробег с новыми двигателями НК-32. Об этом в четверг сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на предприятии "ОДК - Пермские моторы".

"Первый полет Ту-160 нового планируется, надеюсь, в начале следующего года. <...> На новых НК-32 пусть пробежит хотя бы", - сказал Борисов в разговоре с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

По его словам, это первый Ту-160, который будет сделан практически полностью на новой элементной базе, а не из существующего задела.

Ранее источник ТАСС в авиастроительной отрасли сообщал, что собранный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М впервые совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев") в декабре 2021 года.

Ту-160 (неофициальное российское название - "Белый лебедь") - советский, затем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Наряду с Ту-95МС составляет основу современного авиапарка дальней авиации Воздушно-космических сил России. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных районах. Самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте.