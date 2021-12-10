Названо условие вооружения кораблей «Цирконами»

ОСК: серийное оснащение кораблей ракетами «Циркон» возможно после решения военных

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готова к оснащению российских кораблей гиперзвуковыми ракетами «Циркон» после команды от военных. Условия перевооружения назвал заместитель генерального директора по военному кораблестроению и специальным программам АО «ОСК» Владимир Королев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Есть программа вооружения, которая находится в введении Генерального штаба. Мы в этой программе являемся исполнителями. Если будет нам дана такая команда, мы к этому готовы», — отметил представитель ОСК, отвечая на вопрос о вероятности начала серийного вооружения кораблей «Цирконами» в 2022 году.

Ранее источник ТАСС сообщил, что гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» поступят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в 2025 году. Он отметил, что первым штатным носителем ракет станет атомная подводная лодка проекта 885М «Пермь».

В ноябре фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом Море. Ракета успешно поразила цель, которая находилась на удалении более 400 километров.

В начале октября командующий Северным флотом Александр Моисеев сообщил о завершении испытаний «Циркона» с борта подводной лодки. Командующий отметил, что стрельбу проводили с атомной субмарины «Северодвинск».