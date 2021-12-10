Войти
Lenta.ru

Названо условие вооружения кораблей «Цирконами»

530
0
0
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

ОСК: серийное оснащение кораблей ракетами «Циркон» возможно после решения военных

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готова к оснащению российских кораблей гиперзвуковыми ракетами «Циркон» после команды от военных. Условия перевооружения назвал заместитель генерального директора по военному кораблестроению и специальным программам АО «ОСК» Владимир Королев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Есть программа вооружения, которая находится в введении Генерального штаба. Мы в этой программе являемся исполнителями. Если будет нам дана такая команда, мы к этому готовы», — отметил представитель ОСК, отвечая на вопрос о вероятности начала серийного вооружения кораблей «Цирконами» в 2022 году.

Ранее источник ТАСС сообщил, что гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» поступят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в 2025 году. Он отметил, что первым штатным носителем ракет станет атомная подводная лодка проекта 885М «Пермь».

В ноябре фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом Море. Ракета успешно поразила цель, которая находилась на удалении более 400 километров.

В начале октября командующий Северным флотом Александр Моисеев сообщил о завершении испытаний «Циркона» с борта подводной лодки. Командующий отметил, что стрельбу проводили с атомной субмарины «Северодвинск».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
19.11.2021
Военный эксперт оценил испытательный пуск ракеты «Циркон» с фрегата
06.10.2021
«Циркон» суров: в России провели испытания гиперзвукового оружия
27.07.2021
В России масштабно отметили День ВМФ, посвященный в этом году 325-летию создания регулярного флота
11.03.2021
Путин доволен: Россия запустит гиперзвуковую ракету с подводной лодки (The National Interest, США)
01.03.2021
Капитан 1 ранга: ракету "Циркон" перехватить невозможно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 13:36
  • 135
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 10.12 13:32
  • 59
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 10.12 13:30
  • 228
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 10.12 13:14
  • 43
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 10.12 12:54
  • 124
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 10.12 12:50
  • 141
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 10.12 12:42
  • 33
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.12 11:08
  • 1
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.12 11:02
  • 1
Поставки в США самолетов-амфибий Бе-200 пока невозможны - коллегия ВПК
  • 10.12 10:53
  • 2
Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"
  • 10.12 10:31
  • 4
Нигерия предложила России создать рабочую группу по проработке вопросов о возможных поставках вооружений
  • 10.12 08:00
  • 12
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 10.12 06:47
  • 3
Российские военные после 2023 года получат более 40 танков "Армата" - коллегия ВПК
  • 10.12 05:15
  • 299
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 10.12 05:06
  • 54
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка