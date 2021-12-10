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ТАСС

В ЮВО сообщили об освобождении всех азербайджанских военных, попавших в плен в Карабахе

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Рустам Мурадов
Рустам Мурадов.
Источник изображения: Алексей Никольский/пресс-служба

Заместитель командующего войсками округа Рустам Мурадов заявил, что российские миротворцы доведут это дело до конца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Все военнослужащие азербайджанской стороны, захваченные в плен во время конфликта в Нагорном Карабахе, возвращены при содействии российских миротворцев, работа по возвращению пленных армянских военных в данный момент продолжается. Об этом сообщил ТАСС заместитель командующего войсками Южного военного округа Рустам Мурадов.

"На сегодняшний день все военнослужащие азербайджанской стороны возвращены, и работа по возвращению армянских военнопленных продолжается, есть хороший позитив, есть понимание. Считаю, что этот вопрос должен быть полностью закрыт. И российские миротворцы доведут это дело до конца", - сказал Мурадов.

Он отметил, что расценивает работу по возвращению пленных как гражданский долг миротворца.

"Как военный человек, я понимаю, кто такие военнопленные, какие чувства они испытывали, находясь в плену. Я вспоминаю первый рейс, когда мы улетели в Баку, и по возвращении я видел лица тех военнослужащих, когда они уже перелетели в Ереван на аэродром Эребуни. Это были слезы, они не верили, что они вернулись домой", - рассказал замглавкома.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

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