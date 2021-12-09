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Интерфакс-АВН

Путин надеется, что озабоченности РФ относительно возможного принятия Украины в НАТО будут услышаны

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: D-Russia.ru

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Москва рассчитывает, что её озабоченности относительно возможно принятия Украины в НАТО после переговоров с президентом США Джозефом Байденом будут услышаны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия. Я уже в общих чертах об этом сказал, отвечая на предыдущий вопрос (о переговорах с президентом США Джозефом Байденом - ИФ). На мой взгляд, в ответе на ваш, я эти свои тезисы конкретизирую", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в среду.

"Вот в таком объеме, мне кажется, будет достаточно ответить на сегодняшний день: мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны, хотя до сих пор в течение предыдущих десятилетий мы постоянно говорили о наших озабоченностях и просили этого не делать, но, тем не менее, инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам", - продолжил Путин.

По его словам, в настоящее время комплексы противоракетной обороны находятся в Польше и Румынии.

"И у нас есть все основания полагать, что то же самое произойдет и в случае принятия Украины в НАТО", - заявил он.

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