Телескоп Hubble вернули к полноценной работе

Космический телескоп Hubble вернулся к полноценной работе. Ранее его перевели в безопасный режим из-за проблем с оборудованием.

NASA восстановило работу оборудования автоматической обсерватории Hubble, которую осенью перевели в безопасный режим из-за технических проблем. Спектрограф с функцией формирования изображения вернули к работе в понедельник.

В октябре специалисты выявили проблему, которая была связана с исчезновением нескольких синхронизационных сообщений между инструментами Hubble и его компьютером полезной нагрузки.

Научные исследования на время изучения причин аварии приостановили. Как тогда сообщалось, для устранения проблемы потребовалось бы несколько недель.

Hubble запустили 24 апреля 1990 года, поэтому неудивительно, что технические проблемы все чаще дают знать о себе. Тем не менее отказываться от телескопа никто не планирует: во всяком случае, в обозримой перспективе. Согласно расчетам, Hubble сойдет с орбиты лишь после 2030 года. Его затопят в Тихом океане.

При этом уже 22 декабря должны запустить преемника Hubble — космическую обсерваторию James Webb Space Telescope. Трансляция старта будет доступна на нашем сайте.