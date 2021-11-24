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Naked Science

NASA озвучило новую дату запуска телескопа «Джеймс Уэбб»

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«Джеймс Уэбб»
«Джеймс Уэбб».
Источник изображения: NASA

Запустить орбитальную инфракрасную обсерваторию планируют 22 декабря. Об этом сообщил заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен.

Долгожданный запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» не состоится 18 декабря. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Новая дата старта — 22 декабря. Причиной переноса стали технические проблемы, возникшие при креплении телескопа к адаптеру. Это вынудило специалистов провести дополнительные тесты. В самом NASA случившееся считают не столько проблемой, сколько одной из мер предосторожности.

Телескоп должны запустить при помощи тяжелой ракеты-носителя Ariane 5. Место старта — космодром Куру. Начать научные исследования, согласно ранее озвученным планам, хотят в следующем году.

«Джеймс Уэбб» видят своего рода правопреемником знаменитого «Хаббл», запущенного 24 апреля 1990 года. Как стало известно на днях, его научную миссию продлили на пять лет, невзирая на технические проблемы.

«Хаббл» (слева) и «Джеймс Уэбб» (справа)

Источник изображения: NASA

Новый телескоп даст ученым чрезвычайно широкие возможности, благодаря которым, в частности, удастся обнаружить свет первых звезд и галактик, а также найти относительно холодные экзопланеты.

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Страны
США
Продукция
Ariane-5 РН
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NASA
Проекты
Ariane РН
ОБСЕ
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