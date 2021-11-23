Несмотря на череду технических трудностей, научную миссию «Хаббла» продлили на пять лет

Челнок «Дискавери» отправляется в космос с телескопом «Хаббл» в грузовом отсеке (миссия STS-31, старт 29 апреля 1990 года). На переднем плане в левой части снимка — челнок «Колумбия» на площадке LC-39A готовится к миссии STS-35, которая из-за череды переносов стартует только 2 декабря того же года.

Космический телескоп «Хаббл» по праву считается ветераном среди всех орбитальных астрономических инструментов — в минувшем апреле он разменял 31 год практически непрерывной работы. И невзирая на почтенный возраст ему придется еще послужить на благо науки: на днях научную миссию продлили до лета 2026 года.

Согласно официальному пресс-релизу, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выделило оператору космического телескопа «Хаббл» — Ассоциации университетов по исследованию в области астрономии (AURA), — 215 миллионов долларов. Эти средства направлены исключительно на функционирование Института исследований космоса с помощью космического телескопа (STScI), который входит в AURA.

Общий бюджет контракта между NASA и STScI за все время эксплуатации аппарата таким образом возрос до 2,4 миллиарда долларов. Судя по всему, эта сумма не включает в себя затраты на создание, запуск и управление космическим телескопом. В следующие чуть менее чем пять лет чуть более чем двести миллионов долларов пойдут на поддержание научной миссии «Хаббла». То есть STScL должен обеспечить ими следующие статьи расходов:

продукты и сервисы (в основном программные), необходимые для технической поддержки научных подсистем космического телескопа;

наземные структуры того же назначения;

проведение наблюдений и научных программ;

награды за проведение научных исследований на телескопе, а также работа с общественностью;

архив с научными данными наблюдений.

Естественно, реализация научной программы напрямую зависит от технического состояния «Хаббла». А стоит отметить, что возраст космического телескопа уже вовсю сказывается на его работе. Например, сейчас из всех инструментов полезной нагрузки аппарата работает лишь одна камера — Advanced Camera for Surveys (ACS, трехканальный прибор, работающий в ультрафиолетовом и близком инфракрасном диапазонах). Остальные перешли в безопасный режим ровно четыре недели назад и с тех пор инженеры NASA вместе со специалистами Центра космических полетов имени Годдарда (GSFC) разрабатывают способы восстановления их функций.

Обнаруженная 25 октября проблема связана с пропажей нескольких синхронизационных сообщений между инструментами телескопа и его компьютером полезной нагрузки. Устранению неисправности изрядно мешает ее однократный характер — с тех пор, как автоматика переключилась в безопасный режим, служебные сообщения больше не пропадали. Тем не менее, пока что удалось вернуть к работе только ACS, это произошло 8 ноября, и этот инструмент продолжает наблюдения. Остальные камеры «Хаббла» по-прежнему не функционируют.

Наземные команды планируют переписать программное обеспечение полезной нагрузки так, чтобы исчезновение по какой-либо причине синхронизационных сообщений не приводило к отключению инструментов. И, естественно, не вызывало нарушений работы или повреждения данных. По последним данным на устранение проблемы уйдет несколько недель.

За тридцать с лишним лет работы Космический телескоп «Хаббл» (HST) не раз подтвердил свой статус уникального научного инструмента человечества. Во многом его долголетию поспособствовал продуманный подход к проектированию аппарата — это единственный орбитальный автоматический зонд к которому отправлялись пять пилотируемых сервисных миссий. Да, первая же из них устраняла производственный дефект, но зато остальные радикально расширили возможности «Хаббла».

Суммарно телескоп сменил четыре поколения инструментов в составе своей полезной нагрузки. И даже после окончания программы «Спейс Шаттл» есть надежда на новый пилотируемый полет к аппарату. Дело в том, что на нем установлен универсальный стыковочный адаптер, который подходит к кораблям SpaceX Crew Dragon и Boeing CST-100 Starliner.