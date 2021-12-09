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Астронавт объяснил отсутствие американцев на Луне

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Источник изображения: Фото: Bill Ingalls / globallookpress.com

Бывший астронавт НАСА Джек Фишер объяснил РИА Новости отсутствие американцев на Луне.

По его мнению, США откладывают отправку людей на естественный спутник Земли из-за наличия других приоритетов.

«У нашей страны есть определенные приоритеты, которые вытесняют другие вещи. Поскольку Луна не является стратегическим приоритетом в той же степени, как другие, — особенно в условиях пандемии — они немного откладывают ее», — сказал бывший астронавт.

В ноябре Space.com, ссылаясь на доклад генерального инспектора американского космического ведомства Пола Мартина, сообщило, что к 2025 году НАСА потратит на лунную программу Artemis 93 миллиарда долларов. Издание отмечает, что оценка в 93 миллиарда долларов охватывает период работ, ведущихся с 2012 по 2025 финансовый год. Для сравнения, с 1960 по 1973 год США на программу Apollo потратили 280 миллиардов долларов (по текущему курсу).

В октябре НАСА назначило ближайшей датой запуска SLS с Orion к Луне 12 февраля 2022 года. В рамках беспилотной миссии Artemis 1 космический корабль должен облететь естественный спутник Земли. В зависимости от относительного положения Луны и Земли на момент старта ракеты продолжительность миссии составит от трех до шести недель.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
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