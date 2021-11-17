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НАСА потратит на Луну 93 миллиарда долларов

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Источник изображения: Фото: NASA / globallookpress.com

К 2025 году НАСА потратит на лунную программу Artemis 93 миллиарда долларов. Подобный прогноз содержится в докладе генерального инспектора американского космического ведомства Пола Мартина, сообщает Space.com.

В частности, в документе утверждается, что производство и запуск одной связки из сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion обойдется налогоплательщикам в 4,1 миллиарда долларов.

Издание отмечает, что оценка в 93 миллиарда долларов охватывает период работ, ведущихся с 2012 по 2025 финансовый год. Для сравнения, с 1960 по 1973 годы США на программу Apollo потратили 280 миллиардов долларов (по текущему курсу).

Также в документе отмечается, что запланированная на 2024 год высадка на поверхность Луны американцев может может быть отложена на несколько лет, что связано с неготовностью скафандров и посадочной системы Human Landing System (HLS).

В октябре НАСА назначило ближайшей датой запуска SLS с Orion к Луне 12 февраля 2022 года. В рамках беспилотной миссии Artemis 1 космический корабль должен облететь естественный спутник Земли. В зависимости от относительного положения Луны и Земли на момент старта ракеты продолжительность миссии составит от трех до шести недель.

В июле 2019 года Майк Пенс, занимая должность вице-президента США, заявил, что американская лунная программа предполагает постоянное присутствие астронавтов на естественном спутнике Земли. Тогда же в НАСА сообщили, что многоразовый космический корабль Orion для лунной миссии Artemis 1 готов.


Иван Потапов

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Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
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