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Известия.ru

В Госдуме оценили идею запрета продажи травматов после стрельбы в МФЦ в Москве

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный во вторник, 7 декабря, прокомментировал «Известиям» идею изучить вопрос о запрете свободной продажи травматического оружия.


Ранее в этот день с таким предложением выступил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин после сообщений о стрельбе в одном из МФЦ Москвы, пишет «РИА Новости».

Депутат отметил, что в целом необходимо стремиться к тому, чтобы оружие не находилось в руках людей, не относящихся к представителям профессий, деятельность которых связана с оружием, а также охотников и спортсменов, занимающихся стрельбой. Инициатива ввести запрет на свободную продажу травматического оружия, по его словам, требует внимания.

«Ведь травмат, если его переделать, даже травмат может оказаться смертельным оружием, если неправильно его применять. Такая инициатива заслуживает внимания, но требует тщательного обсуждения прежде всего с экспертным сообществом и правоприменителями в лице регулятора Росгвардии и органов внутренних дел», — подчеркнул парламентарий.

Выборный не исключил, что если статистика при ее анализе отразит, что ношение такого оружия гражданами приносит больше вреда, чем пользы, то этот вопрос необходимо будет решать, в том числе с точки зрения совершенствования законодательства в сфере оборота оружия.

Стрельба произошла ранее во вторник в отделении МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве. В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Мэр столицы Сергей Собянин выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Стрелявшим, по данным «Известий», оказался 45-летний Сергей Глазов. В настоящее время он задержан. Как стало известно, мужчина начал стрелять из-за конфликта, связанного с медицинской маской.


Телеканал РЕН ТВ уточняет, что Глазов приехал в учреждение на велосипеде с мотором, при себе у него было две сумки, а также пистолет. Мужчина использовал травматический пистолет, переделанный под боевые патроны для стрельбы.

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