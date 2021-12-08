Портал 19fortyfive назвал Т-34, Т54, Т-90, Т-95 и Т-14 самыми опасными российскими танками

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия обладает внушительным арсеналом разнообразных танков, отличающихся простотой конструкции и обслуживания, говорится в публикации американского портала 19fortyfive.

Автор статьи Калеб Ларсон также отметил также компактность и сравнительно небольшой вес российских бронемашин.

Первым в списке эксперт назвал Т-34, пришедший в 1940 году на смену танков БТ — легких, но со слишком тонкой броней.

"Т-34 был более бронирован. Его лоб корпуса имел толщину 45–47 миллиметров и крутой наклон, что снижало эффективность немецких противотанковых орудий", — говорится в публикации.

Помимо мощной защиты, Т-34 отличался небольшим весом 26 тонн, и широкими гусеницами, что давало решающее преимущество при движении по пересеченной местности. Первые модели оснащались 76,2-миллиметровой пушкой, однако ближе к концу Второй мировой войны ее заменили 85-миллиметровым орудием.

Следующая машина в подборке — семейство Т-54/55. Эти танки пришли на замену Т-34 уже после войны.

"Очень компактная конструкция с хорошим соотношением мощности к массе и широкими гусеницами сделали ее очень мобильной платформой", — рассказал автор.

Однако компактность машины привела к ограничению по росту для экипажа. Т-54/55 оснащались 100-миллиметровой нарезной пушкой. Танки этого семейства массово экспортировались в страны Варшавского договора, на Ближний Восток, Азию и Африку. Бронемашины можно было легко модернизировать, что позволяло продлевать их срок службы. Ларсон назвал Т-54/55 одним из самых проверенных танков, указав на их применение в недавних военных конфликтах — в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене.

Третьим в списке Ларсона идет Т-90, призванный заменить Т-64, Т-72 и Т-80. Автор сравнил танк с чудовищем Франкенштейна — сильно модернизированный корпус Т-72 с улучшенной броней и башня Т-80 с 125-миллиметровым гладкоствольным орудием.

Также в подборку попал Т-95. Эксперт назвал его самым смертоносным российским танком, отметив при этом, что существует он только в виде прототипа. Экипаж бронемашины — три человека: в нем используется самозарядное орудие и беспилотная башня. Оснащен Т-95 152-миллиметровой гладкоствольной пушкой, способной стрелять артиллерийскими снарядами.

"Это позволяло использовать более широкий диапазон боеприпасов и теоретически позволяло вести огонь за горизонтом", — пояснил автор.

Среди особенностей танка — высокая башня — необычное решение для отечественных машин. Такой выбор продиктован применением артиллерийских снарядов. Также на Т-95 планировали ставить взрыво-реактивную броню. Однако проект так и не пошел в серию.

Пятой в списке лучших танков автор назвал платформу Т-14 "Армата".

"В ней реализовано несколько новаторских конструктивных особенностей, которые делают ее потенциально самым смертоносным танком в мире", — говорится в материале.

Эксперт отметил малый вес машины по сравнению с конкурентами (48 тонн против 69 у американских "Абрамс") и небольшие габариты. Экипаж танка — три человека, башня — беспилотная.

Двигатель выдает мощность 1500 лошадиных сил, что дает 31 силу на тонну веса — на треть больше, чем у "Абрамса", отметил Ларсон. Также автор обратил внимание на "невероятную" маневренность — за счет формированного режима, дающего всплески производительности двигателя до двух тысяч лошадиных сил.

У "Арматы" три уровня защиты: бронекапсула вокруг боевого отделения, реактивная броня четвертого поколения "Малахит" на башне и корпусе, а также система активной защиты "Афганит". Она использует доплеровский радар для обнаружения и перехвата или отклонения приближающихся снарядов с помощью заряда взрывчатого вещества.