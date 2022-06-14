Лучшие (и самые опасные) танки из России

Американское издание составило свой небольшой список лучших танков, сделанных в России. В статье подчеркивается, что в Советском Союзе произвели больше испытанных в боях танков, чем где-либо еще, и описываются достоинства и недостатки российских бронированных машин.

Калеб Ларсон (Caleb Larson)

После распада Советского Союза Россия унаследовала мощную и очень разнообразную танковую армаду. Советские танкостроители ценили простоту изготовления танков, помогавшую налаживать массовое производство, и удобство эксплуатации, что частично компенсировало недостаточную подготовленность экипажей. Компактность и небольшой вес тоже являются отличительной чертой советского/российского танкостроения. Вот самые грозные танки из числа созданных в России. Некоторые из них до сих пор активно используются в разных странах мира.

Т-34

Любой разговор о танках будет неполным без упоминания советского Т-34. Дебют этого легендарного танка состоялся в 1940 году. Он должен был компенсировать недостатки быстроходных танков из серии БТ, которые были легкими, скоростными, имели легкое вооружение и слабую броневую защиту.

В отличие от БТ, Т-34 имел более тяжелую броню. Лобовая часть корпуса закрывалась броней толщиной 45-47 миллиметров и была расположена под углом, что снижало эффективность немецких противотанковых пушек, особенно Pak 36, чей 37-миллиметровый снаряд отскакивал от корпуса Т-34.

Первые серийные модели были довольно легкие, имея вес 26 тонн. На них устанавливали широкие гусеницы, что делало эти танки более мобильными вне дорог. Это имело решающее значение при передвижении по российской местности во время весенней распутицы.

Первые танки Т-34 были вооружены пушкой калибра 76,2 миллиметра, которая оказалась эффективной в борьбе с немецкими машинами начала войны. Позже немцы усилили броневую защиту своих танков, что потребовало установки 85-мм орудия.

Хотя по конструкции Т-34 в целом превосходил немецкие образцы, боевая эффективность танка снижалась из-за неоднородного качества изготовления. Соединенные Штаты провели испытания Т-34 на Абердинском полигоне, и они показали, что корпуса танков делали из разных сортов стали, которую недостаточно закаливали, из-за чего она часто была слишком мягкой или слишком хрупкой.

Танковые гусеницы часто слетали с катков и ломались, а приводы башен низкого качества стали настоящей напастью для Т-34, как и теснота во внутренних отсеках, из-за которой экипаж сильно уставал, а боевая эффективность еще больше снижалась.

Тем не менее, считается, что Т-34 со своими вариантами занял второе место в ряду самых массовых танков. А еще печальной отличительной особенностью Т-34 является то, что он понес самые большие потери, хотя скорее всего, это прежде всего объясняется слабой обученностью танковых экипажей.

Т-54/55

Семейство танков Т-54 было создано после Второй мировой войны с целью устранения недостатков конструкции Т-34, выявленных на ее завершающем этапе. К этим недостаткам относятся пусть усовершенствованная, но все равно слабая пушка калибра 85 мм, а также тонкая броня. Внешне Т-54 и Т-55 очень похожи. Частые мелкие усовершенствования Т-54 во время планово-профилактического ремонта и обслуживания, сделали его очень похожим на Т-55. Отсюда и обозначение 54/55.

Следуя советской традиции, Т-54/55 оказался прост по части механики и весьма удобен в управлении. Благодаря компактной конструкции, широким гусеницам и хорошей удельной мощности двигателя этот танк был очень подвижен. Однако из-за низкой посадки Т-54/55 танкистами могли стать только низкорослые люди. У этого танка была 100-мм нарезная пушка, которая на момент принятия машины на вооружение вполне соответствовала всем требованиям, однако по сегодняшним меркам является слабой.

Танки семейства Т-54/55 в больших количествах экспортировали в страны Варшавского договора, на Ближний Восток, а также в Азию и во многие африканские страны. Относительная простота машины позволяла модернизировать ее постепенно, устанавливая дополнительные броневые листы, более мощные основные орудия, усовершенствованные двигатели, и тем самым увеличивая срок ее эксплуатации. Некоторые танки из этого семейства работают по сей день, и наверняка будут работать в будущем. Т-54/55 принимали участие в гражданской войне в Сирии, воевали в Ливии, Йемене и Ираке. Благодаря этому у этого танка наверняка самый богатый боевой опыт из всех когда-либо изготовленных машин.

Семейство Т-90

Т-90 является детищем конца советской эпохи. Этот танк должен был прийти на смену устаревшим машинам Т-64, Т-72 и Т-80. По имеющимся данным, это самый многочисленный танк третьего поколения из российского арсенала.

Т-90 немного смахивает на монстра Франкенштейна. По сути дела, это серьезно модернизированный Т-72 с более мощной броней, с башней от неудачного Т-80 и с той же самой 125-мм гладкоствольной пушкой. У него есть комплекс активной защиты, а весит он всего 50 тонн. Но из-за двигателя на 1 000 лошадиных сил удельная мощность на единицу массы у этого танка очень слабая.

Поскольку в Сирии много танков Т-90 и их вариантов было подбито и уничтожено, машину Т-90А будут модернизировать, оснастив более совершенным комплексом активной защиты и более мощной пушкой. Однако любой танк хорош ровно настолько, насколько качественно подготовлен его экипаж.

Несмотря на изъяны двигателя, Т-90 со своими вариантами составляет достойную конкуренцию американскому М1, особенно благодаря его более мощной броне.

Т-95

Пожалуй, это самый смертоносный российский танк, но он существует в единственном экземпляре как опытный образец.

Работа по созданию этой машины началась в 1988 году с целью превзойти основные боевые танки НАТО по броневой защите и огневой мощи. Экипаж уменьшили до трех человек благодаря установке автомата заряжания и необитаемой башне.

Главное орудие должно было стать очень мощным — и на танк установили гладкоствольную пушку калибра 152 миллиметра. Это поклон в сторону артиллерии, так как из данного орудия можно вести стрельбу артиллерийскими снарядами, что позволяет применять более широкий круг боеприпасов и теоретически дает возможность осуществлять загоризонтное наведение на цель.

Т-95 — это отход от традиционной советской танковой доктрины из-за его башни, которая по меркам советских конструкторов необычайно высока. Однако это увеличивает угол возвышения и склонения орудия, что очень важно для стрельбы артиллерийскими боеприпасами.

Этот танк также оснащен первой версией динамической защиты, которая сегодня является нормой для всех основных боевых танков. Непонятно, по какой причине от этого проекта отказались, но скорее всего, это было связано с затратами, которые могли оказаться слишком высокими.

Т-14 "Армата"

Танк Т-14 "Армата" является первым российским основным боевым танком нового поколения. Боевое крещение этот танк не получил, но в его конструкции имеется несколько новшеств, позволяющих назвать эту машину самой смертоносной в мире.

Соответствуя советским традициям танкостроения, Т-14 имеет очень небольшой для основного боевого танка вес 48 тонн (некоторые варианты М1 "Абрамс" весят более 69 тонн). Он также весьма компактен и имеет необитаемую башню, автомат заряжания и экипаж три человека.

В обычных условиях эксплуатации мощный дизельный двигатель на 1 500 лошадиных сил дает Т-14 невероятное отношение мощности к массе в 31 л.с. на тонну (для сравнения, у М1 этот показатель составляет от 23 до 27 л.с. на тонну в зависимости от варианта). Непродолжительное наращивание мощности до 2 000 л.с. позволяет увеличить это отношение почти до 42 л.с. на тонну. Благодаря этому Т-14 становится невероятно проворным, однако такое увеличение показателей очень сильно уменьшает ресурс двигателя.

У Т-14 три слоя защиты. Экипаж размещается в бронированной капсуле, эквивалентной 900 миллиметрам брони из катаной гомогенной стали. Башня и корпус танка закрыты новейшей российской динамической защитой четвертого поколения "Малахит", обеспечивающей повышенную устойчивость к бронебойным оперенным подкалиберным снарядам.

И наконец, у Т-14 имеется комплекс активной защиты "Афганит", в котором используется импульсно-доплеровский радар для обнаружения, перехвата или отклонения подлетающих боеприпасов зарядом взрывчатого вещества. Правда, степень его эффективности при применении против подкалиберных боеприпасов с обедненным ураном вызывает вопросы.

Танки навсегда

Наверное, в Советском Союзе произвели больше испытанных в боях танков, чем где-либо еще, хотя конструкция этих машин вряд ли идеальна. Тем не менее, благодаря простоте конструкции и удобству управления эти танки экспортируют по всему миру, а некоторые советские модели активно используются до сих пор. В ближайшее время мы вряд ли увидим Т-14 "Армату" в больших количествах, но из-за этого танк не становится менее грозным и смертоносным.