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РИА Новости

Пресс-секретарь Песков переадресовал в Минобороны вопрос о танках на границе с Украиной

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о том, что Россия якобы направила на линию соприкосновения на востоке Украины танки и снайперов для того, чтобы спровоцировать Украину на ответный огонь.

"Я никак не могу прокомментировать и не собираюсь это комментировать. Это заявление Минобороны, наверное, должно отвечать наше Минобороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могли бы прокомментировать информацию Минобороны Украины о том, что Россия направляет на линию соприкосновения на востоке Украины танки и снайперов для того, чтобы спровоцировать Украину на ответный огонь.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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