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ЦАМТО

На верфи GRSE спущено на воду головное гидрографическое судно SVL для ВМС Индии

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Логотип GRSE
Логотип судостроительной компании Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE).
Источник изображения: http://imdex2015.creativembassy.com/

ЦАМТО, 7 декабря. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся 5 декабря на предприятии компании GRSE (Garden Reach Shipbuilders and Engineers) церемонии спуска на воду головного большого гидрографического судна SVL (Survey Vessel Large), предназначенного для ВМС страны.

"Сандхаяк" (Sandhayak) является первым из четырех больших гидрографических судов, которые должны быть поставлены ВМС Индии в рамках подписанного с GRSE в 2018 году контракта.

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 24,35 млрд. рупий (329,8 млн. долл.) на разработку проекта, постройку и поставку четырех 3300-тонных гидрографических судов SVL для ВМС Индии был подписан МО Индии с GRSE по итогам тендера в октябре 2018 года. Закладка киля головного корабля состоялась в августе 2019 года.

В соответствии с принятой GRSE стратегией строительства, головное судно будет построено на собственной верфи компании, а строительство еще трех судов выполнит компания Larsen & Toubro Shipbuilding в Каттупалли.

Ожидается, что первое судно будет передано ВМС Индии в течение 36 месяцев с момента подписания контракта, а остальные три платформы – с шестимесячным интервалом. Проект должен быть завершен в течение 54 месяцев с момента заключения контракта.

Суда длиной 110 м, водоизмещением 3300 т с экипажем из 231 человек будут оснащены современным гидрографическим оборудованием и датчиками, позволяющими проводить полномасштабные прибрежные и глубоководные гидрографические съемки акваторий портов и гаваней. Суда также могут использоваться для проведения съемок в исключительной экономической зоне Индии, проведения поисково-спасательных операций, сбора океанографических данных, в качестве плавучего госпиталя. На борту будет размещен выдвижной ангар для вертолета "Дхрув".

GRSE выполнила проектирование и разработку судна в соответствии с требованиями ВМС Индии. Как заявлено, в стоимости корабля более 80% приходится на долю компонентов национального производства.

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Страны
Индия
Куба
Продукция
Dhruv
Компании
GRSE
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