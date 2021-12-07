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ТАСС

Лавров: Россия видит попытки США подорвать сотрудничество Москвы и Нью-Дели по С-400

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

Министр добавил при этом, что российско-индийские отношения носят особый характер привилегированного стратегического партнерства

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Реализация сделки о поставке Индии российских зенитных ракетных систем С-400 идет по плану, несмотря на попытки США подорвать сотрудничество Москвы и Нью-Дели в этой сфере. Об этом заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и российско-индийских консультаций в формате "2+2" министров обороны и министров иностранных дел двух стран.

"Сделка по С-400 имеет не только символическое, но и очень большое практическое значение для обеспечения оборонного потенциала Индии, - отметил Лавров. - Пока все идет по плану. Договоренности выполняются. Мы видим попытки со стороны США подорвать такое сотрудничество и навязать Индии покупку собственных вооружений, а также следовать американским представлениям о том, как этот регион должен развиваться".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что в ходе переговоров "индийские друзья твердо и четко заявили, что Индия - суверенное государство и сама будет решать, чьи вооружения покупать и кто будет ее партнером в этой и других сферах".

Лавров напомнил также, что российско-индийские отношения носят особый характер привилегированного стратегического партнерства. По его словам, состоявшееся сегодня утром заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству ясно продемонстрировало и подтвердило, что "это сотрудничество представляет интерес для обеих стран".

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Индия
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США
Продукция
С-400 Триумф
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Лавров Сергей
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