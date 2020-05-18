Противостояние США и Китая нарастает как «снежный ком»

Можно ли столкновение на границе Индии и Китая считать подтверждением выводов, сделанных в докладе ЦРУ о том, что Китай и США, ранее вступившие в экономическую войну, перешли к более острым противоречиям в связи с распространением пандемии COVID-19? Возможно, что да. Хотя это очень давний территориальный спор КНР и Республики Индии о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира. Но то, что эта ситуация способствует нарастанию «снежного кома» китайских проблем на фоне пандемии, сомнений не возникает.

За последние два дня войска из Индии и Китая участвовали в нескольких столкновениях, в результате которых с обеих сторон были ранены солдаты, 11 мая сообщило AMN News. По данным Министерства обороны Индии, китайцы оттеснили индийских солдат в район озера Пангонг-Цо, и первый бой произошел в Наку-Ла на севере Сиккима, второй – в городе Налла в Ладакхе. Об усилении продвижения с индийской стороны, говорит то, что, начиная с 7 мая, в Северном Сиккиме вооруженные силы Индии потеряли 2 вертолета. Истребители Су-39МКИ ВВС Индии совершили внеочередной облет линии контроля в Ладакхе, где были замечены вертолеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает агентство ANI. Китайские военные привели в полную боевую готовность комплексы С-400.

В СМИ появилась информация, что США рассматривают Индию, как возможный плацдарм для перевода производства из Китая. Пекин опроверг все спекуляции информагентств, связавших нарастание напряженности вдоль границы с планом индийского правительства перевести американское производство из Китая на свою территорию.

Однако ранее американский президент уже обращался к национальным компаниям с предложением поиска альтернатив.

Китайские активы могут быть заморожены Америкой, возможна приостановка выдачи кредитов и страхования китайских предприятий, ограничен въезд официальных лиц КНР в США. Эти действия оформлены в законопроекте «Об ответственности за COVID-19», который Америка собирается утвердить на основании предложенного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом документа, предусматривающего отмену возможного введения санкций в отношении Китая. В течение 60 дней КНР обязана будет предоставить полный отчет о событиях, которые привели к вспышке коронавируса. А расследования по COVID-19 проведут американцы, их союзники или структуры ООН. Президент США Дональд Трамп пока не прочитал законопроект, но на сайте Белого дома сообщил: «Я уважаю Линдси Грэма, и я, конечно, рассмотрю законопроект. Он о санкциях в отношении КНР, поэтому я обязательно ознакомлюсь с ним».

Дональд Трамп считает, что «это действительно самое ужасное нападение, которое когда-либо было. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем теракт 9/11».

Линдси Грэм заявил: «Пришло время дать отпор Китаю и привлечь его к ответственности. Более 80 тысяч американцев мертвы, а миллионы людей не имеют сегодня работы из-за того, что Китай не смог сдержать и предотвратить распространение вируса».

В апреле разведывательное сообщество США сделало доклад, что Пекин препятствовал ВОЗ объявить о мировой опасности, вызванной вспышкой вирусного заболевания в китайском городе Ухань.

По состоянию на 14 мая в Америке зафиксировано 1390734 случая заражения с начала пандемии, из них 84133 имели летальный исход. Поданы судебные иски американских граждан и целых штатов страны по возмещению ущерба, нанесенного вирусом. Не возникнет ли желание у США, а также у Великобритании и Германии, заявивших о триллионах долларов экономического ущерба и многочисленных человеческих жертвах, прибегнуть к силовой конфронтации в разрешении этого конфликта, хотя в политических кругах Америки не все считают, что Китай обречен на самое суровое наказание.

Агентство Reuters ссылается на доклад центра китайской системы национальной безопасности, в котором говорится о необходимости подготовиться к «горячей» войне с США.

Пекин выразил протест по поводу инициативы Конгресса США и давления, которое на него оказывает Вашингтон. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что США «хотят начать расследование, руководствуясь «презумпцией виновности», чтобы переложить свою вину на КНР.

Чжао Лицзянь, изучив публикации американских и китайских ученых о создании вируса, схожего с SARS-CoV-2, в научном журнале Nature Medicine от 2015 года, заявил, что коронавирус в Ухань завезли военные Пентагона.

Китай также рассматривает ответные меры в отношении американских граждан, юридических лиц и государственных чиновников, в числе которых главный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, требующий через суд возмещения убытков, причиненных коронавирусом. Сумму экономического ущерба штата он оценивает в десятки миллиардов долларов.

Но есть еще одна острая тема, это – Тайвань, где напрямую сталкиваются интересы США и Поднебесной. Если Китай откажется выполнить условия США, засекреченные базы Пентагона, размещенные на острове, объявившем себя независимым государством, но который Пекин считает своей территорией, могут оказаться под его контролем. The Times сообщает, что уже сейчас появились призывы в соцсетях к силовому присоединению Тайваня.

Возможное изменение стратегии КНР после введения санкций США становится одним из важнейших вопросов международной безопасности, резкая эскалация способна возникнуть в связи с попытками проведения проверок на территории Китая.

Кроме того, в Китае на фоне продолжающегося конфликта с Америкой и форс-мажорных обстоятельств появляются предпосылки для разрыва торговой сделки. По информации проправительственной китайской газеты The Global Times, эксперт Академии общественных наук КНР Гао Линъюнь указывает, что рассматривается возможность признания сделки с США недействительной, но Трамп отказался от пересмотра условий договора с Китаем.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что «даже в условиях пандемии наши американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы навязать свою точку зрения, свое видение будущего порядка, который они называют порядком, основанном на правилах. Правила, как вы знаете, изобретаются ими самими».

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США решились на опасный ход. Попытка законодательно возложить вину за пандемию на Китай может неизбежно привести к политическому противостоянию.

По мнению экспертов, Россия пока не может включаться в этот конфликт, наша страна на втором месте после США по количеству заболевших и погибших от COVID-19. Но многие западные аналитики предупреждают, что возможное объединение военной мощи РФ и КНР является сильным сдерживающим фактором.

Ирина Дронина