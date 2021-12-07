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ТАСС

Шойгу: сотрудничество РФ и Индии в оборонной сфере развивается, несмотря на пандемию

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Флаги России и Индии
Флаги России и Индии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны назвал беспрецедентным уровень доверия между Россией и Индией

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Оборонная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества, и, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сотрудничество России и Индии в этом направлении активно развивается, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом.

"Регулярные встречи лидеров наших стран, очередная из которых состоится сегодня, - яркое свидетельство многоплановых двусторонних отношений, развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнерства", - сказал Шойгу.

"Долгие годы мы плодотворно контактируем на всех уровнях. Оборонная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, укрепляется взаимодействие генеральных штабов и видов вооруженных сил, расширяется обмен военными делегациями. Ведется работа в области военного образования", - продолжил министр.

Он подчеркнул, что особое место в военном сотрудничестве занимают совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. "Учения серии "Индра" и участие в Армейских международных играх - наглядный пример боевого слаживания и содружества армий России и Индии", - отметил глава российского оборонного ведомства.

Он сообщил, что Россия и Индия поддерживают тесные контакты по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания министров обороны стран - членов АСЕАН и диалоговых партнеров ("СМОА плюс").

Шойгу назвал беспрецедентным уровень доверия между Россией и Индией. "О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень", - сказал он.

По словам министра, он убежден, что юбилейное, 20-е заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в понедельник, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Россией и Индией.

"Нацелены на плодотворную совместную работу", - добавил глава российского военного ведомства.

Во время встречи Шойгу также выразил соболезнования министру обороны Индии Раджнатху Сингху и всему индийскому народу в связи гибелью людей от наводнения на юге-востоке Индии.

"Прежде всего хотел бы выразить искренние соболезнования всему индийскому народу и особенно семьям пострадавших от масштабных наводнений на юго-востоке Индии, повлекших гибель десятков индийских граждан", - сказал он.

Согласно сообщению газеты The Times of India, в юго-восточном штате Андхра-Прадеш в ноябре в результате сильных муссонных ливней и вызванных ими наводнений погибли более 40 человек, свыше 100 жителей пропали без вести.

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