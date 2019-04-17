Рецензия на книгу "Пакистан: за рамками стереотипов"

На сайте "Российской газеты" опубликована рецензия Сергея Птичкина на новую книгу (PDF) Центра АСТ "Пакистан: за рамками стереотипов". Наш блог приводит текст данного материала.

Пакистан совсем рядом с Россией. Но познания большинства наших соотечественников, в том числе, сидящих в высоких кабинетах, об этой стране можно сравнить со знанием немецкого языка персонажа из романа "12 стульев" Кисы Воробьянинова. Если кто помнит, "сдавая экзамен" по попрошайничеству на французском и немецком, Воробьянинов сказал: "гебен зи мир битте", после чего его наставник Остап Бендер, не дослушав окончания фразы, изрек: ну это вы знаете.

Так и о Пакистане. Что мы знаем? Часть бывшей Британской колонии на Индостанском полуострове со столицей - Исламабад. Находится в постоянной конфронтации с Индией. Страна, которая поддерживала душманов, воевавших с советскими войсками в Афганистане, укрывала зловещего Усаму бен Ладена. А еще в ней сильно влияние исламских фундаменталистов и часто случаются военные перевороты. В общем, не друг нам и не союзник.

Интересно, но в восприятии пакистанской действительности мы не одиноки. Так думают почти во всем мире.

На самом деле все гораздо сложнее и интересней. Об этом и попытался рассказать коллектив авторов Центра АСТ в своем, стоит отметить, солидном научном труде с убедительной аргументацией. Данная работа, по словам ее авторов, представляет собой попытку восполнить имеющиеся пробелы и, не избегая обсуждения существующих проблем, ознакомить читателя c достижениями Пакистана в различных сферах - экономике, политике, оборонной промышленности.

Эта страна, как и Индия, образовалась в самом начале Холодной войны. В отличие от гораздо более богатой и развитой Индии была вынужден сразу искать тех, кто помог бы встать на ноги и экономически и политически. СССР был разорен войной и никакой помощи оказать не мог. Так что объективно первым союзником Исламабада стал Вашингтон. Под его давлением Пакистан стал членом Организации договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО) в 1954 году, Багдадского пакта и Организации центрального договора (СЕНТО) в 1955 году. Кто сейчас помнит эти военно-политические блоки? А когда-то они играли значительную роль в западной политике.

Впрочем, как показано в работе Центра АСТ, американо-пакистанские отношения развивались как-то хаотично - от союзнических до почти враждебных. В итоге именно Исламабад стал, можно сказать, движущей силой ликвидации перечисленных выше блоков, направленных прежде всего против СССР.

В 1959 году США получили в районе Пешавара земли для строительства "пункта связи" (таким было официальное обозначение базы), а также право на осуществление вылетов самолетов-разведчиков Lockheed U-2 c аэродрома Пешавар, находившегося там же.. Благодаря своему выгодному расположению вблизи афганской границы и, соответственно, среднеазиатских республик Советского Союза данная база стала важным элементом разведывательной сети США в регионе. Именно Пешавар стал пунктом вылета того самого U-2, который был сбит 1 мая 1960 года в районе Свердловска.

Американцы стали поставлять Пакистану различную военную технику, обучать пакистанских военных. Но в народе отношение к заокеанскому партнеру было более чем прохладное. А в 1979 году в ходе антиамериканских демонстраций и уличных беспорядков в Исламабаде даже сожгли посольство США.

Но вскоре СССР ввел свои войска в Афганистан, и Западу удалось перевести протестное движение на Москву, представив ее политику главной угрозой исламскому миру. Как известно, именно США стали чуть ли не главными идеологами и спонсорами террористических групп, действовавших с территории Пакистана против советского контингента и правительственных войск Афганистана.

Авторы работы, о которой идет речь, подчеркнули, что "добившись своей основной цели, а именно вывода советского контингента из Афганистана, США одновременно способствовали появлению почвы для распространения в регионе радикальных идей, жертвой последователей которых они сами же позднее и стали". И это так. В полном соответствии с выражением: не рой яму другому.

В мае 2011 года армейские спецподразделения США в ходе тайной операции "Копье Нептуна", не согласованной с руководством и спецслужбами Пакистана, в Абботтабаде (пакистанский город в 55 км от Исламабада) уничтожили лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена. А в ноябре того же года силы НАТО, как утверждалось, по ошибке нанесли удар по одному из пакистанских блокпостов на границе с Афганистаном, в результате чего погибло 28 военнослужащих. В ответ на данные действия Пакистан заявил о прекращении транзита грузов НАТО через свою территорию.

Исламабад недвусмысленно намекнул, что в дальнейшем не станет ориентироваться только на США, а будет во внешней политике проводить курс на диверсификацию, развивая связи с Китаем, Россией, странами Ближнего Востока.

Показательны результаты опроса Института Гэллапа (США), проведенные в 2011 году. Согласно им, Пакистан оказался в четверке стран, к которым жители США относились наиболее негативно (после Ирана, Северной Кореи и Афганистана). А по данным Pew Research Center в 2012 году 74% пакистанцев рассматривали Соединенные Штаты как врага.

Весьма интересно развивались отношения между Москвой и Исламабадом.

СССР был первым государством, установившим дипломатические отношения с Индией еще 13 апреля 1947 года, то есть за четыре месяца до формального провозглашения Индией независимости. А вот получение независимости Пакистаном было проигнорировано советским руководством. Сталин даже не ответил на официальное приглашение посетить Исламабад.

Парадоксальным образом к установлению полноценных дипломатических отношений с Пакистаном Советский Союз подтолкнули индийцы.

В мае 1949 года премьер-министр Индии Джавахарлал Неру объявил о своем решении нанести государственный визит в США. Решение это было принято на фоне первого большого послевоенного кризиса советско-американских отношений. СССР в тот момент ввел блокаду Западного Берлина, только что (в апреле 1949 года) была создана Организация Североатлантического договора (НАТО), в нарушение договоренностей бывших союзников готовилось создание Федеративной Республики Германия.

В этих условиях визит Неру в США Москва восприняла очень негативно, было принято решение ответить индийцам началом развития отношений с Исламабадом. Премьер-министр Пакистана Али Хан получил приглашение посетить Москву, а советский МИД - указание договориться об обмене посольствами. Впрочем, до Москвы Али Хан не доехал - он тоже предпочел сначала съездить в Вашингтон, так как Пакистан остро нуждался в кредитах и технологиях, а США были богаче разоренного войной СССР. Однако полноценные дипотношения между странами были установлены. Первый посол СССР Александр Георгиевич Стеценко прибыл в Пакистан 13 февраля 1950 года.

Увы, нормальные отношения наших стран долго не выстраивались. Лишь в 1966 году удалось подписать Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве в энергетической, аграрной и коммуникационной сферах. Кроме того, тогда же впервые СССР поставил в Пакистан некоторое количество вооружений - танки T-54 и Т-55, вертолеты Ми-8Т, буксируемую артиллерию. В апреле 1968 года визит в Исламабад совершил глава правительства СССР А. Н. Косыгин.

В 1971 году в Пакистане разразился серьезнейший политический кризис. Результатом которого стала гражданская война в Восточной Бенгалии, ее отделение и образование независимого государства Бангладеш. СССР решительно поддержал новое государство и помогавшую его становлению Индию. Итогом стала эвакуация почти всех советских граждан из Пакистана и чуть ли не разрыв дипотношений.

Однако парадоксальным образом именно это негативное событие скоро привело к улучшению межгосударственных отношений. В декабре 1971 года пост президента Пакистана занял лидер Пакистанской народной партии Зульфикар Али Бхутто. При нем пакистано-советские отношения вышли на самый высокий уровень за всю свою историю. Что не удивительно.

Политическое кредо Пакистанской народной партии сводилось к трем основным тезисам: "Ислам - наша религия, демократия - наша форма правления, социализм - наша экономическая система". Бхутто считал задачей своей партии построение в стране бесклассового общества, основанного на социальной справедливости. Придя к власти, Бхутто приступил к реализации идей исламского социализма - так как он его понимал. Хотя исламский социализм был далек от модели, существовавшей в СССР и странах народной демократии, он импонировал советскому руководству гораздо больше, чем предыдущие авторитарные или олигархические режимы.

Но в 1977 году Бхутто свергли в результате очередного госпереворота, а в 1978 году тайно казнили. Взаимоотношения Исламабада и Москвы опять пошли на спад. Восстанавливаться они стали лишь в новом тысячелетии.

Что удивительно, вывести пакистано-российские отношения на новый уровень помогли американцы. Как говорилось выше, в ноябре 2011 года американские ударные вертолеты AH-64 Apache и ганшип AC-130H Spectre из состава развернутого в Афганистане контингента ISAF вторглись в воздушное пространство Пакистана и произвели обстрел контрольно-пропускных пунктов в районе горной гряды Салала. Погибло 28 пакистанских военнослужащих, еще 12 солдат и офицеров получили ранения. Расстрел КПП стал лишь самым кровавым в череде подобных инцидентов. В период 2008-2012 гг. произошло по меньшей мере семь нападений со стороны войск НАТО, в ходе которых погибло 42 пакистанских военнослужащих. Но именно этот случай переполнил чашу терпения руководства Пакистана. Премьер-министр страны Юсуф Реза Гилани заявил о необходимости полного пересмотра прежних договоренностей с США и НАТО, ускорения более тесных отношений с Россией.

Москва публично поддержала заявку Исламабада на вступление Пакистана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Присоединение Пакистана к организации было форсировано, и в июле 2015 года эта страна стала полноправным членом ШОС. В июне 2014 года ряд СМИ со ссылкой на главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова сообщили о том, что Россия сняла эмбарго на поставки вооружений и военной техники в Пакистан.

Впрочем, де-юре такого эмбарго, как юридически обязывающего документа, никогда не было. Речь шла о самоограничениях в развитии военно-технического сотрудничества с Пакистаном, по собственной инициативе наложенных российским руководством ввиду приоритетности партнерства с Индией.

В 2015 году был подписан контракт на поставку четырех ударных вертолетов Ми-35 для армейской авиации Пакистана, машины были поставлены в 2017 году. В ноябре 2014 г. состоялся визит в Исламабад министра обороны РФ Сергея Шойгу, в рамках которого был подписан договор о сотрудничестве в оборонной сфере. В 2015 году военнослужащие Пакистана приняли участие в Армейских международных играх, с тех пор принимают в них участие постоянно. Состоялись первые в истории пакистано-российские военные учения "Дружба-2016". В августе 2018 года было подписано соглашение, согласно которому пакистанские военные могут проходить обучение в российских военных вузах.

Стоит отметить, что официальный Дели неоднократно выражал свою обеспокоенность началом развития российско-пакистанского военно-технического сотрудничества. Но ведь не секрет, что, например, США и Франция продают оружие и военную технику как Индии, так и Пакистану. Почему же мы должны исключать для себя торговлю в этой сфере? Впрочем, более привлекательные перспективы открываются в области сотрудничества в экономической и особенно в энергетической сфере. И оно развивается по нарастающей.

Специалисты Центра АСТ убедительно показали, что Пакистан достаточно сложное государство, неоднократно колебавшееся во внешней политике из крайности в крайность, как в отношениях с Западом, так Востоком и Севером. Тем не менее, все больше свидетельств того, что Исламабад склонен к кардинальному улучшению отношений с Москвой. И странно было бы этим не воспользоваться. Тем более, что неоднократно и на самом высоком уровне подчеркивалось, что "Пакистан является важным партнером России в Южной Азии и мусульманском мире".

Кстати, взаимоотношения Пакистана со странами, в которых Ислам - официальная религия очень интересны. И анализу этих отношений в научной работе "Пакистан: за рамками стереотипов" уделено много места. Рассказать даже кратко о роли Исламабада в мусульманском мире невозможно. Кстати, до сих пор нет однозначного ответа на вопрос: что означает название государства?

По одной из версий оно образовано от прилагательного "пак", что на урду (язык исламской общины Индостана) означает "чистый", но не в физиологическом значении, а в духовном смысле, то есть духовный, правоверный. Основатели государства будто бы считали, что смогут построить действительно высокодуховное государство, чистое от пороков, разъедающих человеческую цивилизацию.

Встречается также утверждение, что это аббревиатура, образованная из названий провинций, составлявших новое государство: П - Пенджаб, А - Афгани, К - Кашмир, С - Синд и окончание "ТАН" от Белуджистана. Действительно, активист Всеиндийской мусульманской лиги Чаудхри Рахмат Али предложил такое название еще в 1933 году, сделав слово "Пакстан" (без буквы и) популярным в среде сторонников отдельного исламского государства. Но окончательный вариант "Пакистан" все-таки полноценной аббревиатурой назвать нельзя. Половину страны на момент ее образования составляли бенгальцы, которые в названии страны никак представлены не были.

Вполне возможно, что на уровне подсознания пакистанские лидеры, исповедующие ислам, хотят видеть свою страну "чистой" и хотели бы строить политику на основе высоких моральных критериев. Нынешний премьер-министр Имран Хан в одном из выступлений сказал: "Мы должны быть сострадательными к нашим соотечественникам: к тем, кто не может позволить себе поесть два раза в день. Мы должны спросить, что будет с 25 миллионами детей, которые не могут ходить в школу. Мы должны спросить, как мы должны бороться с изменением климата. Это время, когда мы решаем изменить нашу судьбу!".

И Пакистан пока еще остается загадочной страной, даже по своему названию, не только для России, но и всего мира.