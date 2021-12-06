Греция начала получать американские бронированные машины М1117

2 декабря 2021 года на 301-м ремонтном заводе греческой армии в Айи-Анарьири в Афинах состоялась церемония получения вооруженными силами Греции первых 44 колесных бронированных машин М1117 ASV Guardian (4х4) из 1200 единиц, запланированных к передаче из наличия армии США. На церемонии присутствовал министр национальной обороны Греции Никос Панагиотопулос.

Одна из первых полученных Грецией колесных бронированных машин М1117 ASV Guardian (4х4) из наличия армии США, уже полностью укомплектованная. Афины, 02.12.2021 (с) министерство национальной обороны Греции

Данные первые 44 бронированные машины М1117 были переданы с базы хранения американской армии в Германии и доставлены в Афины железнодорожным транспортом 26 ноября. С хранения американских сил в Германии должны быть доставлены еще 16 машин. Следующие машины М1117 будут поставляться с хранения непосредственно из США и доставляться в Грецию морским путем, уже в феврале 2022 года ожидается прибытие 400 машин с базы хранения армии США Сьерра в Херлонге (Калифорния). По заявлению Никоса Панагиотопулоса, поставка всех 1200 единиц должна быть произведена в течении двух лет.

Машины М1117 передаются Греции с хранения без вооружения и радиооборудования и должны дооснащаться на 301-м ремонтном заводе греческой армии в Айи-Анарьири башенными 40-мм гранатометами и пулеметами (12,7-мм М2НВ или М85 и 7,62-мм М60А1/А3) и радиостанциями Thales TRC 9200, а также получать греческие стандартные комплектное имущество и окраску.

Напомним, что в начале 2021 года США и Греция заключили межправительственное соглашение о передаче Греции из наличия министерства обороны США по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 1200 бронированных машин М1117 ASV Guardian.

Предварительное соглашение о передаче Греции из наличия армии США 1200 колесных бронированных машин М1117 было заключено в 2019 году. Тогда начало поставок первой партии из 800 машин М1117 Греции ожидалось сперва в марте 2020 года, затем осенью 2020 года, однако в итоге поставки начаты только теперь.

Поставка Греции бронированных машин М1117 производится на безвозмездной основе в рамках программы министерства обороны США по реализации избыточного военного имущества Excess Defense Articles (EDA), при этом греческая сторона в соответствии с принятой практикой оплачивает расконсервацию, ремонт, подготовку, дооснащение и транспортировку техники, а также подготовку личного состава. Общая стоимость передаваемого Греции имущества оценена в 987 млн долл.

Производившийся корпорацией Tеxtron 14-тонный бронеавтомобиль М1117 Guardian (Armored Security Vehicle - ASV 150) с колесной формулой 4х4, представляющий собой развитие известного БТР Commando, был изначально разработан для американской военной полиции, но в 2000-е годы активно закупался армией США в качестве своего рода "легкого эрзац-MRAP'a" для использования в боевых действиях в Ираке и Афганистане взамен автомобилей HMMWV. Всего армией США было закуплено 2058 единиц плюс 844 машины передовых авианаводчиков М1200 на их базе. К настоящему времени основная часть машин М1117 как избыточная передана на хранение и теперь должна быть передана Греции и другим странам.

Напомним, что в 2020 году было также достигнуто аналогичное соглашение о передаче Греции из наличия американской армии и национальной гвардии по программе EDA через механизм FMS 350 боевых машин пехоты М2А2 Bradley.

В июле 2020 года Колумбия заключила соглашение о приобретении из наличия министерства обороны США по программе EDA 145 бронированных машин М1117 Guardian ASV. Их поставка Колумбии также неоднократно откладывалась, и первая партия из 20 машин была передана только в октябре 2021 года, церемония их приемки колумбийской армией состоялась 3 декабря. Летом 2021 года США также передали 55 машин М1117 силам безопасности Косово.

Церемония получения вооруженными силами Греции первых колесных бронированных машин М1117 ASV Guardian (4х4) из наличия армии США. Афины, 02.12.2021 (с) посольство США в Греции и www.ekathimerini.com