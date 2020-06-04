Греция получит 350 американских боевых машин пехоты М2А2 Bradley и 1200 бронемашин M1117

Как сообщил греческий веб-ресурс enikos.gr , между Соединенными Штатами и Грецией достигнуто окончательное соглашение о передаче Греции из наличия американской армии 350 боевых машин пехоты М2А2 Bradley. Cообщается, что греческой стороной уже сформирована группа военных специалистов, которая в "ближайшие недели" отправится в США для отбора машин с хранения армии и национальной гвардии США, сейчас производится согласование сроков поездки ввиду карантинных ограничений.

Боевые машины пехоты М2А2 Bradley на хранении армии США (с) www.enikos.gr

Ранее в 2019 году США и Греция достигли соглашения о передаче Греции из наличия армии США 1200 колесных бронированных машин М1117 ASV Guardian (4х4). начало поставок первой партии из 800 машин М1117 ожидается в Греции осенью 2020 года.

Поставка Греции бронированных машин М1117 будет произведена на безвозмездной основе в рамках программы министерства обороны США по реализации избыточного военного имущества Excess Defense Articles (EDA), при этом греческая сторона в соотвестии с принятой практикой оплачивает расконсервацию, ремонт, подготовку, дооснащение и транспортировку техники, а также подготовку личного состава. Видимо, аналогичным образом в рамках EDA будет осуществлена и передача БМП М2А2 Bradley.

Греция, видимо, станет третьим получателем БМП Bradley из наличия армии США - в 2017 году 32 БМП M2А2 Bradley были переданы американцами армии Ливана, а в 2019 году было достигнуто соглашение о передаче американцами 84 БМП M2А2 ODS Bradley (в том числе 24 для разборки на запчасти) Хорватии.

Производившийся корпорацией Tеxtron 14-тонный бронеавтомобиль М1117 Guardian (Armored Security Vehicle - ASV 150) с колесной формулой 4х4, представляющий собой развитие известного БТР Commando, был изначально разработан для американской военной полиции, но в 2000-е годы активно закупался армией США в качестве своего рода "легкого эрзац-MRAP'a" для использования в боевых действиях в Ираке и Афганистане взамен автомобилей HMMWV. Всего армией США было закуплено 2058 единиц плюс 844 машины передовых авианаводчиков М1200 на их базе. К настоящему времени основная часть машин М1117 как избыточная передана на хранение и теперь должна быть передана Греции.

Бронированные машины М1117 Guardian военной полиции в охране штаба Национальной гвардии округа Колумбия в столице США Вашингтоне, 02.06.2020 (с) Телеграм-канал "Милитарист"