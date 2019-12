Хорватия получит американские боевые машины пехоты М2A2 ODS Bradley

Журнал "Jane's Defence Weekly" в материале Igor Tabak "Croatia to receive M2A2 ODS Bradley IFVs from US" сообщает детали предстоящего получения Хорватией американских боевых машин пехоты М2A2 Bradley в модификации ODS (Operation 'Desert Storm') из наличия армии США. О достигнутой договоренности о передаче американской стороной БМП Bradley впервые объявил 27 ноября 2019 года министр обороны Хорватии Дамир Крcтичевич.

Боевая машина пехоты М2A2 ODS Bradley из состава сил армии США Германии, 2013 год (с) tank-masters.de

Сообщается, что всего Хорватия получит 84 БМП М2А2 ODS, из которых 60 пойдут на оснащение одного механизированного батальона хорватской армии, а остальные 24 будут использованы в качестве источника запчастей. Хотя передача будет произведена американцами на безвозмездной основе, стоимость передаваемого имущества оценивается в 84 млн долл. Кроме того, США выделят финансовую помощь в размере 25 млн долл на проведение ремонта и частичной модернизации 60 вводимых в строй БМП М2А2 ODS, которые будут осуществляться хорватским предприятием Đuro Đaković Specijalna vozila (Славонский Брод, бывший югославский завод по выпуску танков М-84) в партнерстве с корпорацией ВАЕ Systems. Собственные расходы Хорватии на получение и ввод в строй 60 БМП М2А2 ODS, согласно заявлению министра обороны Хорватии Дамира Крcтичевича, составятт лишь 2-3 млн долл.

Средства на передачу Хорватии и ввод в строй БМП М2А2 ODS будут выделены США в рамках программы European Recapitalization Incentive Program (ERIP), направленной на замену в странах Восточной и Южной Европы вооружения и техники "советских образцов" более современными образцами американского производства. В 2019 финансовом году на ERIP было выделено более 190 млн долл (в том числе 25 млн долл предназначено для БМП Bradley для Хорватии) из неизрасходованных сумм оборонного бюджета США 2017 финансового года.

Хорватия станет вторым иностранным получателем БМП Bradley, передаваемых из наличия армии США - ранее в 2017 году 32 БМП M2А2 Bradley были переданы американцами армии Ливана.