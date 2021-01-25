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Греция получит 1200 американских бронированных машин М1117

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Как сообщают греческие ресурсы, Соединенные Штаты и Греция заключили межправительственное соглашение (в форме обмена письмами Letters of Offer and Acceptance - LOA) о передаче Греции из наличия министерства обороны США по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 1200 колесных бронированных машин М1117 ASV Guardian (4х4).

Бронированная машина М1117 ASV Guardian армии США (с) министерство обороны США

Предварительное соглашение о передаче Греции из наличия армии США 1200 колесных бронированных машин М1117 ASV Guardian было заключено в 2019 году. Тогда начало поставок первой партии из 800 машин М1117 Греции ожидалось сперва в марте 2020 года, затем осенью 2020 года, однако в итоге окончательное соглашение было согласовано только теперь и поставки начнутся в 2021 году.

Поставка Греции бронированных машин М1117 будет произведена на безвозмездной основе в рамках программы министерства обороны США по реализации избыточного военного имущества Excess Defense Articles (EDA), при этом греческая сторона в соответствии с принятой практикой оплачивает расконсервацию, ремонт, подготовку, дооснащение и транспортировку техники, а также подготовку личного состава.

Производившийся корпорацией Tеxtron 14-тонный бронеавтомобиль М1117 Guardian (Armored Security Vehicle - ASV 150) с колесной формулой 4х4, представляющий собой развитие известного БТР Commando, был изначально разработан для американской военной полиции, но в 2000-е годы активно закупался армией США в качестве своего рода "легкого эрзац-MRAP'a" для использования в боевых действиях в Ираке и Афганистане взамен автомобилей HMMWV. Всего армией США было закуплено 2058 единиц плюс 844 машины передовых авианаводчиков М1200 на их базе. К настоящему времени основная часть машин М1117 как избыточная передана на хранение и теперь должна быть передана Греции.

Напомним, что в 2020 году было также лостигнуто аналогичное соглашение о передаче Греции из наличия американской армии и национальной гвардии по программе EDA через механизм FMS 350 боевых машин пехоты М2А2 Bradley.

В июле 2020 года Колумбия заключила соглашение о приобретении из наличия министерства обороны США по программе EDA 147 бронированных машин М1117 Guardian ASV. Сообщалось, что их поставка Колумбии должна была быть произведена в ноябре-декабре 2020 года, однако пока что сведения об этом отсуствуют.

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Страны
Афганистан
Греция
Ирак
Колумбия
США
Продукция
Bradley
HMMWV
Компании
ВПВС РФ
Проекты
2020-й год
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