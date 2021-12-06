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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Украины опасается "полномасштабного российского вторжения", призывает Запад оказать Киеву поддержку

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Учения ВС Украины на границе с Крымом
Учения ВС Украины на границе с Крымом.
Источник изображения: © Фото : ВСУ

Киев. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Украины Алексей Резников призвал западных лидеров к поддержке и укреплению его страны, а также к противостоянию российскому давлению.

"В условиях нависшей над Украиной угрозы полномасштабного российского вторжения демократический мир должен действовать, пока не стало слишком поздно. У западных лидеров еще есть время сдержать Россию и продемонстрировать, что Украина не одинока", - написал Резников в статье для аналитического центра Atlantic Council.

По его словам, "большая война" на Украине может ввергнуть Европу в кризис, однако западные лидеры еще могут сдержать Россию.

"Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество", - прогнозирует министр обороны.

Он также отметил вероятность возникновения продовольственного кризиса.

"ЕС сильно зависит от импорта продуктов питания, включая зерно. Крупная война серьезно подорвет и, возможно, полностью предотвратит импорт многих товаров, как из Украины, так и из России, создавая целый ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента", - считает Резников.

Вместе с тем, Резников подчеркнул, что "единственный реальный способ справиться с Кремлем - продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии".

Выступая 3 декабря в парламенте страны, Резников заявил, что суммарное количество российских войск, которые могут быть задействованы для эскалации ситуации вокруг Донбасса, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек.

"Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находятся 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 - дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек", - сказал глава Минобороны.

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Россия
Украина
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