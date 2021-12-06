Россия усилит военное присутствие на Курилах

Россия планирует усилить военное присутствие на острове Курильской гряды Матуа. В дополнение к береговым ракетным комплексам (БРК) «Бастион» страна разместит системы ПВО и РЭБ, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

​«На Матуа, кроме БРК "Бастион", в ближайшей перспективе планируется разместить системы ПВО, а также различные средства РЭБ», — рассказал источник. Он также добавил, что удобное расположение острова в центре Курил «позволяет контролировать и прикрывать ключевой для России океанский район на Дальнем Востоке».

Ранее Кремль объяснил размещение «Бастиона» на Курилах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вольна размещать на своей территории военные объекты, которые считает целесообразными. «Это наше суверенное право, это право любого государства», — подчеркнул он.

Журналист Александр Коц отметил, что размещение БРК «Бастион» на Курилах стало возможным после решения проблемы водоснабжения. «Видимо, решили эту японскую загадку», — предположил он.

2 декабря на Курилах впервые заступили на дежурство расчеты ракетного комплекса «Бастион». Они способны поражать крылатыми ракетами морские цели на дальности 350 километров и наземные на дальности 450 километров.

Марина Совина