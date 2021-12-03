Появление «Бастионов» на Курилах объяснили решением японской загадки

Появление расчетов берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» на Курилах стало возможным после того, как российским специалистам удалось решить проблемы с водоснабжением военного городка. Такое объяснение дал журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, пять лет назад он провел около месяца на острове Матуа, где теперь размещены «Бастионы». Тогда российские военные занимались масштабным исследованием острова, изучая оставшиеся там после японцев инженерные сооружения. В частности, предположил Коц, специалисты пытались выяснить, как в свое время осуществлялось водоснабжение японского гарнизона, который располагался на Матуа в годы Второй мировой войны.

«Потому что если ставить здесь базу, то нужна вода. Видимо, решили эту японскую загадку», — заключил журналист.

Ранее 2 декабря стало известно, что на курильском острове Матуа впервые были развернуты и заступили на дежурство расчеты БРК «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ). Сообщалось, что на территории острова развернут автономный военный городок, пригодный для круглогодичного несения службы и проживания личного состава.

Как пояснил военный эксперт Виктор Литовкин, «Бастионы» на Матуа обеспечат защиту российских вод.

Варвара Кошечкина