На Курилах заступили на дежурство расчеты ракетного комплекса «Бастион»

Расчеты берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые были развернуты и заступили на дежурство на курильском острове Матуа. Об этом ТАСС в четверг, 2 декабря, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В частности, на территории острова развернут автономный военный городок — в нем завершены работы по благоустройству помещений для круглогодичного несения службы и проживания личного состава. Вдобавок для эксплуатации и обслуживания техники смонтированы технические посты, развернуты хранилища, оборудованы подъезды к стартовым позициям.

«Личный состав приступил к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки», — пояснили в пресс-службе и добавили, что ракетчики ТОФ будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами.

Отмечается, что техника, личный состав и материальные средства были доставлены в островную зону большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

16 ноября в Минобороны России сообщили, что морских пехотинцев оснастят «Суперкалашниковами» — автоматами АК-12. Они были опробованы «черными беретами» миротворческого батальона ТОФ, несущими в настоящее время службу в Нагорном Карабахе.

Варвара Кошечкина