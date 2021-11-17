Российские морпехи получат «Суперкалашниковы»

В Минобороны России сообщили, что морских пехотинцев оснастят «Суперкалашниковами» — автоматами АК-12, сообщают «Известия». Первым взять их на вооружение выпала честь военнослужащим Тихоокеанского (ТОФ) и Черноморского флотов (ЧФ). Автоматы были опробованы «черными беретами» миротворческого батальона ТОФ, несущими в настоящее время службу службу в Нагорном Карабахе.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что традиционно новое оружие сначала получают самые боеспособные части — спецназовцы, десантники и морпехи. Кроме того он подчеркнул, что ранние версии классического автомата Калашникова уступали американскими штурмовыми винтовками в точности, однако отечественная новинка составляет им достойную конкуренцию по этому параметру.

АК-12 разработан таким образом, что на него можно устанавливать любые приборы наблюдения, лазерные целеуказатели или фонарики. Кроме того, для него доступен ряд других модификаций, среди которых может быть дополнительная передняя рукоять или подствольный гранатомет. Приклад оружия при необходимости легко откидывается.

В военном ведомстве отметили, что эффективность ведения огня из «Суперкалашникова» стала вдвое больше в сравнении с базовым АК-74М. Также у автомата появилась возможность вести огонь фиксированными очередями по два выстрела.

Ранее стало известно, что в России испытали морскую версию беспилотника КУБ-БЛА. Барражирующий боеприпас разработали в компании Zala Aero (входит в группу компаний «Калашников»). В «Калашникове» отметили, что КУБ-БЛА является универсальным средством поражения. Компактные размеры комплекса позволяют запускать барражирующий боеприпас с десантных катеров.

Марина Совина