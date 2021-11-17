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Известия.ru

Непотертый «Калаш»: морпехи получат новые автоматы

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чем АК-12 отличается от классического образца и где появится в ближайшее время

Морская пехота получает «Суперкалашниковы». Минобороны России приняло решение оснастить ее подразделения автоматами АК-12. Первыми освоят новинку морпехи Тихоокеанского и Черноморского флотов. Так, например, автоматы уже опробовали «черные береты» из миротворческого батальона Тихоокеанского флота, который сейчас несет службу в Нагорном Карабахе. Эксперты отмечают, что АК-12 повысят огневую мощь морских пехотинцев — оружие подходит не только для общевойсковых боев, но для зачистки кораблей и зданий.

Точный и надежный

Начать решили с миротворческого батальона Тихоокеанского флота, который в настоящее время несет службу в Нагорном Карабахе. По словам источников «Известий» в Минобороны, его перевооружение уже завершилось. Подразделение получило несколько сот образцов нового стрелкового оружия. Вместе с тихоокеанцами автоматы получат «черные береты» Черноморского флота.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Источник изображения: iz.ru

Ранее военное ведомство сообщало, что первая партия АК-12 уже поступила на Тихоокеанский флот и морякам предстоит провести пристрелку автоматов на полигонах боевой подготовки.

Исторически так сложилось, что новое оружие первыми получают самые боеспособные части — спецназ, ВДВ и морская пехота, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Морской пехоте калашников с улучшенными характеристиками необходим, — считает он. — Это легкий, сбалансированный автомат с хорошей баллистикой и отработанной системой отдачи. АК-12 сохранил надежную механическую часть классического калашникова, но получил доработки, которые резко повысили его боевые возможности. Если раньше при сравнении с американскими штурмовыми винтовками отмечалась меньшая точность нашего оружия, то теперь об этом не может идти и речи. Он, безусловно, усилит подразделения «черных беретов».

Модульность конструкции 5,45-миллиметрового АК-12 позволяет создавать варианты навесного оборудования как для обычных стрелков, так и для подразделений, решающих специфические задачи — к ним можно отнести и морскую пехоту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Источник изображения: iz.ru

Оснащение автомата планками Пикатинни позволяет устанавливать на него любые приборы наблюдения, лазерные целеуказатели или фонарики. Легко добавить и дополнительную переднюю рукоять и провести другие модификации для удобства при использовании. Возможно и оснащение его подствольным гранатометом. Приклад автомата при необходимости легко откидывается.

В конструкцию автомата внесли серьезные изменения, благодаря чему увеличилась точность стрельбы, но при этом сохранилась надежность работы всех механизмов. По сообщению Минобороны, эффективность ведения огня, по сравнению с базовым АК-74М, повысилась в два раза. Оружие получило возможность вести огонь фиксированными очередями по два выстрела.

Уровень унификации нового автомата с базовым образцом АК-74М составил более 50%, что позволило с минимальными задержками начать серийное производство.

Для войны и мира

Подразделения морпехов получат возможность оценить новое оружие в разных уголках планеты, отметил Владислав Шурыгин.

— Они участвуют в миротворческих операциях и сопровождают корабли ВМФ, патрулирующие районы Мирового океана с высокой пиратской активностью, — напомнил эксперт.

Так, например, в октябре этого года команда большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и морпехи предотвратили захват контейнеровоза Lucia в Гвинейском заливе Атлантического океана.

Получив информацию о пиратах на борту гражданского судна, российские моряки направили в район происшествия вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. Увидев военных моряков, нападавшие на быстроходной лодке покинули танкер. Штурмовой группе осталось осмотреть его и освободить команду, которая закрылась в одном из помещений.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Источник изображения: iz.ru

Танкер освобождали бойцы разведывательного батальона 61-й бригады морской пехоты, а также специалисты 420-го морского разведывательного пункта. Такие соединения есть на каждом флоте, они представляют своего рода морской аналог бригад спецназначения военных округов.

Самая известная операция морпехов — освобождение танкера «Московский университет» в 2010 году. Не понеся потерь, они захватили всех пиратов живыми, забрали оружие, посадили их в лодку и отпустили восвояси.

Военное ведомство сейчас активно перевооружает стрелков. «Известия» уже писали, что одними из первых АК-12 получили разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск.

Также было принято решение оснастить новым стрелковым оружием все части, выполняющие гуманитарные операции. Одними из первых за рубежом АК-12 получили миротворцы в Нагорном Карабахе — в том числе и морпехи.

Новое оружие уже используется солдатами и офицерами 201-й военной базы в Таджикистане. На очереди миротворческие подразделения ВДВ, а также саперы и медики из миротворческих контингентов.

Фото: TASS/SERGEI ILNITSKY

Источник изображения: iz.ru


Вместе с «Ратником»

АК-12 был разработан в рамках программы «Ратник» по созданию экипировки, которая в разы повышает боеспособность подразделений. В нее входит более 10 различных подсистем — от средств разведки, тепловизоров и прицелов до нового стрелкового оружия и бронежилетов. В комплекте есть комплекс разведки, управления и связи «Стрелец», который включает в себя средства связи, целеуказания, обработки информации и опознавания. С помощью него командиры могут принимать информацию от каждого бойца и отслеживать ход боестолкновений в режиме реального времени.


В свою очередь, бойцы с помощью специального планшета могут обозначать важные цели, что обеспечит практически мгновенную артиллерийскую или авиаподдержку. Новое оружие и техника кратно повышают управляемость подразделений и эффективность их действия в бою.

В набор также входят специальные датчики системы опознавания «свой–чужой» — они позволяют отличить своих солдат и технику от противника. Полный вес комплекта составляет около 22 кг.


Алексей Рамм

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