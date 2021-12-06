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Интерфакс-АВН

Эрдоган в разговоре с Путиным высказался за координацию усилий РФ и Турции в Карабахе

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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.
Источник изображения: Алексей Дружинин/пресс-служба

Военные двух стран будут и далее вести совместную работу в Идлибе

Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказался за дальнейшую координацию усилий двух стран по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

"По просьбе президента Турции Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи, приуроченной к годовщине подписания Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. Важно, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами. Кроме того, проявлен настрой на решение практических вопросов восстановления торгово-экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "Эрдоган, отметив значимость посреднической роли Российской Федерации, высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта".

"Выражено также обоюдное удовлетворение уровнем взаимодействия в целях стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии. Военные двух стран будут и далее вести совместную работу в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье", - сообщает пресс-служба.

"Что касается ситуации в Ливии - акцентирована безальтернативность политико-дипломатического урегулирования при посредничестве ООН. Высказана надежда на успешное проведение намеченных на 24 декабря с.г. общенациональных выборов, которые должны способствовать восстановлению ливийской государственности и территориальной целостности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая практические аспекты кооперации в сфере энергетики и сельского хозяйства. Условлено дать указание соответствующим ведомствам активно заняться подготовкой очередной сессии Совета сотрудничества высшего уровня, которую можно было бы провести в начале следующего года".

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