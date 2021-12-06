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В США нашли оружие против России и Китая

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Источник изображения: Фото: Ssgt. Sean Carnes / Us Air / Globallookpress.com

Военно-воздушным силам (ВВС) США необходимо высокоточное оружие для противостояния с Россией и Китаем. Бывший пилот ВВС США, аналитик Института Митчелла Марк Ганцингер нашел средство против вражеских средств защиты. Об этом сообщает Flight Global.

В Институте Митчелла отметили, что система Joint Direct Attack Munition (JDAM) обладает недостаточной эффективностью. Комплект оборудования, который превращает свободнопадающие бомбы в корректируемые боеприпасы, не сможет противостоять современным средствам противовоздушной и противоракетной обороны.

Ганцингер подчеркивает, что американским ВВС необходимы крылатые ракеты средней дальности. Боеприпасы, которые смогут поражать цели на дальности от 90 до 460 километров, позволят самолетам-носителям не заходить в зону поражения. Также новое семейство ракет должно быть малозаметным. Это даст возможность эффективно поражать мобильные цели.

В публикации предположили, что в потенциальном конфликте эффективность стелс-самолетов с оружием ближнего боя снизится. Истощение запасов ракет AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) сделает малозаметные самолеты бесполезными.

В сентябре министр ВВС США Фрэнк Кендалл рассказал о постройке пяти малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider. Первый самолет поднимется в небо в 2022 году. Самолет сможет нести ракеты AGM-158.

В августе издание The Drive назвало преимущество бомбардировщика B-52 Stratofortress перед российскими Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Он отличается сочетанием стратегических и тактических вооружений.


Даниил Иринин

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Страны
Гана
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
JASSM
JDAM
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
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