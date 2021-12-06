В США нашли оружие против России и Китая

Военно-воздушным силам (ВВС) США необходимо высокоточное оружие для противостояния с Россией и Китаем. Бывший пилот ВВС США, аналитик Института Митчелла Марк Ганцингер нашел средство против вражеских средств защиты. Об этом сообщает Flight Global.

В Институте Митчелла отметили, что система Joint Direct Attack Munition (JDAM) обладает недостаточной эффективностью. Комплект оборудования, который превращает свободнопадающие бомбы в корректируемые боеприпасы, не сможет противостоять современным средствам противовоздушной и противоракетной обороны.

Ганцингер подчеркивает, что американским ВВС необходимы крылатые ракеты средней дальности. Боеприпасы, которые смогут поражать цели на дальности от 90 до 460 километров, позволят самолетам-носителям не заходить в зону поражения. Также новое семейство ракет должно быть малозаметным. Это даст возможность эффективно поражать мобильные цели.

В публикации предположили, что в потенциальном конфликте эффективность стелс-самолетов с оружием ближнего боя снизится. Истощение запасов ракет AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) сделает малозаметные самолеты бесполезными.

В сентябре министр ВВС США Фрэнк Кендалл рассказал о постройке пяти малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider. Первый самолет поднимется в небо в 2022 году. Самолет сможет нести ракеты AGM-158.

В августе издание The Drive назвало преимущество бомбардировщика B-52 Stratofortress перед российскими Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Он отличается сочетанием стратегических и тактических вооружений.

Даниил Иринин