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В США показали преимущества B-52H над Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3

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Источник изображения: Фото: Nichelle Anderson / U.S. Air Force / AP

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress от самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 отличает разнообразное сочетание стратегических ядерных и тактических обычных вооружений. О преимуществах американского бомбардировщика над российскими рассказывает The Drive.

Таким образом в американском издании прокомментировали арсенал B-52H Stratofortress, показанный на фотографиях, опубликованных Пентагоном, в частности, крылатых ракет класса «воздух — поверхность» AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) и AGM-86 Air-Launched Cruise Missile (ALCM), оснащаемых системой радиоэлектронной борьбы ложных целях ADM-160 Miniature Air-Launched Decoy (MALD), бомб с лазерным наведением Precision Avionics Vectoring Equipment (Paveway) и корректируемых боеприпасов Joint Direct Attack Munition (JDAM).


В публикации отмечается, что в перспективе B-52H Stratofortress получит гиперзвуковое оружие, в том числе ракету AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

В июле The Drive сообщило, что Военно-воздушные силы (ВВС) США второй раз провалили летные испытания прототипа AGM-183A ARRW.

В ноябре 2020 года издание написало, что вооружение бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, продемонстрированное в том же месяце Минобороны России на трех фотографиях, вселяет страх. На первом снимке перед Ту-160 было выложено 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ, которые послужили основой для создания аналогичного оружия Китаем и Ираном, и 12 ракет Х-101/102, использовавшихся в ходе российской кампании в Сирии. На второй фотографии перед Ту-95МС были размещены шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102. На третьем снимке перед Ту-22М3 были выложены бомбы, включая пару ФАБ-3000.


Иван Потапов

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