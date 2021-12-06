Специалисты Академии Генштаба ВС обменялись боевым опытом с военными из Сербии

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Специалисты военной академии Генштаба (ВАГШ) ВС РФ в ходе визита в Сербию провели занятия с офицерами сербских вооруженных сил, в частности, поделившись опытом борьбы с боевиками, сообщается на сайте академии.

Как уточняют в академии, российская делегация, посетив города Белград, Ниш и Панчево, провела занятия для руководящего состава центральных органов военного управления, сухопутных войск, офицеров соединения специальных операций.

"Эксперты ВАГШ поделились опытом борьбы с незаконными вооруженными формированиями, а также постконфликтного урегулирования в Сирийской Арабской Республике с офицерами и генералами вооруженных сил Сербии", - уточняется в пресс-релизе.

Как отметил командующий сухопутными войсками Республики Сербии генерал-лейтенант Милосав Симович, слова которого приводит ВАГШ, "особенно важно, что перед нами выступают офицеры с боевым опытом: у многих наших военнослужащих также за плечами практика нескольких войн и вооруженных конфликтов, это позволяет нам говорить на одном языке".

"По итогам визита стороны высказали намерения расширять формат совместных мероприятий и укреплять связи в сфере образования и науки", - добавили в ВАГШ.