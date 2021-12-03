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Интерфакс-АВН

Лавров заявил Блинкену о самых серьезных последствиях от втягивания Украины в геополитические игры США

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Встреча Лаврова и Блинкена
Встреча Лаврова и Блинкена.
Источник изображения: mid.ru

Альтернативой этому могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на западных рубежах России

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что втягивание Украины во внешнеполитические игры Соединенных Штатов вынудит Москву принять ответные меры, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам переговоров.

"Подчеркнуто, что игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Альтернативой этому, как подчеркнул Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на западных рубежах России, "что следует рассматривать как императивное требование", добавили на Смоленской площади.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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