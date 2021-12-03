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Названа цель комплексов «Бастион» на Курилах

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» на курильском острове Матуа обеспечат защиту российских вод. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на военного эксперта Виктора Литовкина.

«Остров Матуа, на котором расположилась батарея противокорабельного комплекса «Бастион» — это самый северный остров Курильской гряды. Между ним и южной оконечностью Камчатки — пролив достаточно широкий. Для защиты этого пролива от непрошенных гостей и разместили на Матуа эту батарею», — назвал цель нового оружия Литовкин.

Эксперт сообщил, что дальность стрельбы комплекса составляет 600 километров. Также он подчеркнул точность противокорабельной ракеты «Оникс».

В четверг, 2 декабря, пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что на острове Матуа впервые развернули БРК «Бастион». В сообщении отметили, что расчеты комплексов будут круглосуточно контролировать прилегающую акваторию и проливные зоны.

В ноябре «Известия» сообщили, что Черноморский флот получит усиленные БРК «Бал». Комплексы оснастят ракетами Х-35 с увеличенной до 300 километров дальностью. «Бал» получил новую систему наведения, которая позволяет поражать не только морские, но и наземные цели.


Даниил Иринин

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