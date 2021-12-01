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Россия усилит «Бал» в Крыму

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Источник изображения: Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия усилит береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал» в Крыму, сообщают «Известия», ссылаясь на источник в Минобороны.

Газета пишет, что БРК получат ракеты Х-35, дальность которых будет увеличена с 200 до 300 километров. Отмечается, что оружие благодаря новой системе наведения будет способно поражать не только морские, но и наземные цели. Издание уверяет, что Х-35 будут летать на небольших высотах, оставаясь практически незаметным для радаров противника, и способны действовать в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Кроме Черноморского флота, усиленный «Бал» получит Северный.

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, подобные БРК расширят российскую зону ограничения доступа. «В такую зону кораблям противника лучше не входить, потому что там они с высокой долей вероятности будут уничтожены. По этой причине кораблям с ударным вооружением придется переносить рубеж пуска ракет подальше от наших берегов», — сказал специалист.

В октябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном секторе сообщил, что БРК «Бал» получит новую ракету с увеличенной вдвое дальностью стрельбы. Собеседник агентства подчеркнул, что модернизированная ракета делает характеристики комплекса «Бал» сопоставимыми с БРК «Бастион», который использует сверхзвуковые ракеты «Оникс».


Иван Потапов

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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Бастион
П-800 Оникс
Х-35
Проекты
ЧФ
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