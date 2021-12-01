Направит «Бал»: ракеты возьмут под контроль Черное и Баренцево моря

Новые дальнобойные боеприпасы обеспечат безопасность Арктики и Крыма

Сверхдальнобойные противокорабельные ракеты-неведимки прикроют Арктику и Крым. Первыми комплексы «Бал», вооруженные ракетами с увеличенной дальностью полета, получат береговые бригады Северного и Черноморского флотов. Это одни из самых эффективных противокорабельных систем в мире. Ее главный калибр — ракеты семейства Х-35, удары которых практически невозможно отразить. Раньше дальность стрельбы Х-"тридцать пятых" не превышала 200 км. Новая модификация ракеты позволяет поражать цели на расстоянии в несколько сотен километров. Благодаря обновленным боеприпасам возможности «Балов» радикально вырастут. Береговые комплексы смогут эффективно контролировать большую часть Черного и Баренцева морей, куда в последнее время участились визиты кораблей НАТО, отмечают эксперты.

Хребет обороны

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, на Черном море модернизированные комплекс «Бал» с ракетами Х-35 увеличенной дальности полета первой получит береговая ракетная бригада, расквартированная в Крыму. Новинки также поступят на вооружение одного из соединений Северного флота. При этом БРК с новым боеприпасом сможет поражать не только корабли, но и наземные цели — точность ударов по таким объектам обеспечивает новая система наведения. Ракеты практически незаметны для радаров вероятного противника, так как летят на предельно низких высотах. Кроме того, они могут работать в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

По словам источников, в настоящее время береговой ракетный комплекс «Бал» с ракетой Х-35 увеличенной дальности полета проходит испытания. Пуски в этом году уже прошли на Черноморском и Северном флотах. Дальность полета обновленной Х-35 выросла и значительно превысила 300 км. Точные тактико-тактические характеристики нового боеприпаса не разглашаются. Известно, что сейчас ракеты этого семейства способны на дальность полета от 120 до 260 км.

Военнослужащий у берегового ракетного комплекса «Бал» на полигоне Железный Рог на Черноморском побережье Краснодарского края во время учений экипажей береговых ракетно-артиллерийских комплексов Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Действия береговых ракетных комплексов по обороне военных баз в настоящее время активно отрабатываются ВМФ. Военное ведомство сообщало, что 29 ноября на фоне захода в акваторию ракетного эсминца США Arleigh Burke береговые войска Черноморского флота провели учения с участием БРК «Бал» и «Бастион». На них отработали алгоритм действий при нанесении ракетного удара по кораблям условного противника, смену стартовых позиций, а также повторную атаку. Учения были признаны успешными, отметили в Минобороны.

Батареи БРК считаются «хребтом» береговой обороны и появление новых дальнобойных ракет скажется на ее надежности и эффективности, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Сейчас ситуация в Черноморском регионе напряженная и первоочередное усиление Крыма выглядит вполне логично, — считает он. — На днях в его акваторию зашел эсминец США Arleigh Burke. До этого там были штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter. Их визит сопровождался активизацией действий воздушных беспилотников и самолетов-разведчиков США и стран НАТО вблизи российских границ. В Баренцевом море активность Североатлантического альянса значительно ниже, но на севере базируются российские атомные подводные ракетоносцы, которые требует надежного прикрытия.

Береговой ракетный комплекс «Бал» во время подготовки к запуску противокарабельной крылатой ракеты в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии на мысе Таран в Калининградской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

С появлением дальнобойных ракет так называемая зона ограничения доступа расширится, а также станет более насыщенной и опасной для противника, отметил эксперт.

— В такую зону кораблям противника лучше не входить, потому что там они с высокой долей вероятности будут уничтожены, —объяснил Дмитрий Болтенков. — По этой причине кораблям с ударным вооружением придется переносить рубеж пуска ракет подальше от наших берегов.

С «Бастионом» заодно

Ракета Х-35У — первый российский унифицированный боеприпас, применение которого возможно с различных типов носителей. Раньше для самолетов, вертолетов, ударных кораблей и береговых комплексов создавался отдельный тип ракеты. Создание таких видов вооружения по отдельности — удовольствие дорогое. Чтобы оптимизировать расходы, было решено создать унифицированную ракету, которую можно было бы применять с наземных установок, авиационных носителей, а при необходимости— с боевых кораблей и даже подводных лодок.

Ракета максимально универсальна. Носителями этого боеприпаса могут быть несколько серий надводных кораблей класса корвет, ракетные катера, самолеты Су-24, Су-30, МиГ-29К/КУБР, Су-35С и противолодочные Ту-142, а также вертолеты Ка-27, Ка-28 и Ка-52К. Известно об их испытаниях в составе бортового вооружения перспективного истребителя пятого поколения Су-57. Кроме того, получили возможность использовать эти боеприпасы и малые ракетные корабли (МРК) проекта 12341 «Овод».

«Балы» поступили на вооружение береговых войск ВМФ в 2008 году. Береговые ракетные бригады охраняют морское побережье, военно-морские базы ВМФ России, архипелаги и проливы, имеющие важное стратегическое значение.

Береговой ракетный комплекс «Бал» выполняет стрельбу по кораблям условного противника во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Комплексы высокомобильны и в случае угрозы начала военных действий их быстро рассредоточат и замаскируют в прибрежных районах. Уничтожить превентивным ударом спрятанные ракеты почти невозможно. Из укрытий пусковые установки выдвинутся уже перед самой атакой — на боевое развертывание уйдет не более десяти минут.

Тактика применения БРК в бою постоянно совершенствуется. Береговым ракетчикам помогают искать цели самолеты, вертолеты, корабли, подлодки и беспилотные летательные аппараты, с которыми БРК объединяют в единый информационный контур.

Береговой ракетный комплекс «Бал». Источник: iz.ru

«Известия» уже сообщали о прошедшей в этом году серии учений, где «Бастионы» и «Балы» работали в тесной связке с боевыми кораблями и беспилотниками. Дроны на маневрах находили формирования кораблей условного противника и посылали их координаты на берег, обеспечивая точность ракетных ударов.

Также ВМФ отрабатывает создание мощной береговой обороны на определенном стратегическом направлении. Недавно проверили возможность быстрой передислокации БРК «Бал» и «Бастион» на расстояние в сотни и тысячи километров. На одном из этапов ракетчики с Балтики были оперативно переброшены в Мурманскую и Архангельскую области, где вместе с подразделениями Северного флота отразили удары условного противника. Тогда же проверили возможность усиления Тихоокеанского флота БРК с Балтики.

Алексей Рамм