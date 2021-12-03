Войти
Lenta.ru

Рассекречено назначение российского «Пересвета»

165
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для вывода из строя спутников и является одним из эшелонов противокосмической обороны. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Издание обратило внимание на документы госзакупок, в которых техническая позиция секретного «Пересвета» 14Ц034 лишь на одну цифру отличается от противоспутникового комплекса 14Ц033 «Нудоль». Также в иске Минобороны к ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) «Пересвет» прямо называется «перебазируемым комплексом подавления космических аппаратов оптико-электронной разведки и дистанционного зондирования Земли двойного назначения».

Корнев объяснил, что противоспутниковое оружие бывает с огневым и функциональным поражением. Так, «Нудоль» призван физически разрушать космические аппараты, что и было продемонстрировано 16 ноября, когда Минобороны отчиталось о поражении недействующего советского спутника «Целина-Д».

«Пересвет» же, по мнению аналитика Владислава Шурыгина, создан для ослепления самолетов-разведчиков и спутников на орбитах до 500 километров в угрожаемый период. Он пояснил, что лазер не позволит разведспутникам определить точные координаты мобильных «Ярсов», а без такой информации противник не сумеет уничтожить ракеты до их старта, что гарантирует неотвратимость ответного удара России полновесными залпами дивизий РВСН.

В июне 2020 года аналитик Барт Хендрикс в публикации американского издания The Space Review предположил, что «Пересвет» предназначен для засвечивания (dazzling), а не ослепления (blinding) вражеских спутников, отслеживающих позиции российских межконтинентальных баллистических ракет. В его статье, основанной на анализе открытых источников в сети и спутниковых снимков, утверждается, что «засвечивание приводит к временной потере оптическими и электронно-оптическими устройствами своих возможностей обнаружения, наполняя их светом, который ярче того, который они пытаются отобразить», тогда как «ослепление наносит непоправимый урон таким системам».

Боевой лазер «Пересвет» был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федерального собрания. «Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности», — сказал тогда глава государства.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
А-235
Пересвет
Компании
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
Похожие новости
10.02.2021
Мир под ядерным дамокловым мечом
22.06.2020
«Пересвет» и другие российские лазерные противоспутниковые системы.Часть 2
27.01.2020
США удвоили финансирование разработки гиперзвукового оружия
29.12.2018
Пуски "Кинжала", "Булавы" и "Сармата". Самые зрелищные военные видео 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 03:09
  • 1
Французский спецназ готовится летать на «реактивных скейтах»
  • 03.12 00:52
  • 430
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 03.12 00:12
  • 3
В России собрали архивные сведения о службе и жизни всех генералов с 1917 по 2020 год
  • 03.12 00:10
  • 172
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 23:36
  • 365
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 02.12 19:44
  • 1
Завершена сборка первого самолета МС-21-300 с новым композитным крылом
  • 02.12 19:42
  • 2282
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.12 18:24
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв", возможно, в будущем получат комплексы активной защиты
  • 02.12 16:31
  • 86
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 02.12 13:44
  • 86
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.12 13:34
  • 26
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 02.12 12:08
  • 89
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 11:33
  • 13
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 11:02
  • 1
В Польше заявили об отставании российских бомбардировщиков от американских
  • 02.12 10:41
  • 1
Первый в России мобильный комплекс ПВО сверхмалой дальности готов к серийному производству