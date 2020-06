Российский «Пересвет» рассекретили

Российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для засвечивания (dazzling), а не ослепления (blinding) вражеских спутников, отслеживающих позиции российских межконтинентальных баллистических ракет, сообщает аналитик Барт Хендрикс в публикации американского издания The Space Review. Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.

В статье аналитика, основанной на анализе открытых источников в сети и спутниковых снимков, утверждается, что «засвечивание приводит к временной потере оптическими и электронно-оптическими устройствами своих возможностей обнаружения, наполняя их светом, который ярче того, который они пытаются отобразить», тогда как «ослепление наносит непоправимый урон таким системам».

Головным разработчиком «Пересвета» называется Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), находящийся в Сарове. Хендрикс обращает внимание на то, что в РФЯЦ-ВНИИЭФ строится УФЛ-2М, считающаяся самой мощной в мире лазерной исследовательской установкой. Эксперт затруднился назвать конкретный тип лазера, используемого «Пересветом». Среди наиболее возможных вариантов — лазер с ядерной накачкой и кислородно-йодный лазер на фотодиссоциации с йодной взрывной накачкой.

За создание системы наведения лазера, которая, вероятно, получила обозначение СМ-890, отвечает петербургское Конструкторское бюро специального машиностроения. Суперкомпьютерная система, которой управляется лазерный комплекс, вероятно, имеет название «Стужа-РН» («Шторм»). Научно-производственное объединение «Луч» в Подольске могло отвечать за адаптивную оптическую систему коррекции лазерного излучения, которая позволяет компенсировать атмосферные возмущения на пути лазерного луча в космос.

Согласно эксперту, комплекс «Пересвет» использует тягач КамАЗ-65225 и полуприцеп ЧМЗАП-99903. Сами установки развернуты в пяти локациях, положение четырех из которых известно (54-я ракетная дивизия под Тейково, 39-я ракетная дивизия под Новосибирском, 35-я ракетная дивизия под Барнаулом и 14-я ракетная дивизия под Йошкар-Олой).

Аналитик пишет, что «Пересвет» со стороны Минобороны получил официальное обозначение 14Ц034. Хендрикс отметил, что в настоящее время Россия, вероятно, работает над еще двумя системами лазерного оружия (воздушного базирования и противоспутниковым лазером на Кавказе).

В декабре 2018 года американское издание патриотической направленности We Are The Mighty написало, что, наблюдая «пропагандистские» новости и ролики про российское лазерное оружие, стоит обратить внимание на «две вещи» — Россия «лжет о новой технологии все время» и «ни разу не показала ее в действии».

Боевой лазер «Пересвет» был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федерального собрания. «Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности», — сказал тогда глава государства.