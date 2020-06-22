«Пересвет» и другие российские лазерные противоспутниковые системы.Часть 2

На американском веб-ресурсе "The Space Review" опубликован очередной небезынтересный материал видного аналитика в области советских и российских космических программ Барта Хендрикса (Bart Hendrickx) "Peresvet: a Russian mobile laser system to dazzle enemy satellites" ("Пересвет": российская подвижная лазерная система для ослепления спутников противника") о российских программах лазерного противоспутникового оружия.

Изображение лазерного противоспутникового комплекса воздушного базирования на базе самолета Ил-76МД-90А (предположительно, по ОКР "Сокол-Эшелон") (с) рисунок из патента 2020 года ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева"

"Сокол-Эшелон"

В газетном интервью в декабре 2019 года заместитель Министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что возможности "Пересвета" будут расширяться "в ближайшие годы" с размещением на борту "воздушного носителя". Это стало полной неожиданностью, потому что Россия работает с начала этого века над другой лазерной системой воздушного базирования под названием "Сокол-Эшелон", которая, вероятно, также имеет противоспутниковое назначение. Проект официально был начат 23 декабря 2002 года с подписания государственного контракта между Министерством обороны России и НПО "Алмаз" как генеральным подрядчиком. Первоначально "Сокол-Эшелон" использовал модифицированный транспортный самолет Ил-76МД, изначально построенный для лазерного проекта советской эпохи под названием "Ладога", который, как представляется, в основном предназначался для поражения воздушных целей, таких как аэростаты (предположения о роли, связанной с космосом, никогда не были подтверждены). Самолет также назывался Бериев А-60, потому что он был модифицирован для этой цели конструкторским бюро Бериева в Таганроге.

"Сокол-Эшелон" был в значительной степени засекречен, но его главный конструктор Александр Игнатьев дал некоторые сведения о нем в интервью для прессы в 2010 и 2014 годах, не упомянув название проекта. Он сказал, что возобновление испытаний лазера воздушного базирования после рубежа веков стало частью реакции России на выход США из Договора по ПРО в июне 2002 года. Он подчеркнул, что российский проект имеет другие задачи, чем американский аналог в виде лазера воздушного базирования YAL-1, программа которого была начата ВВС США в 1996 году и аннулирована в 2011 году. YAL-1 был предназначен для физического уничтожения баллистических ракет, тогда как российская система, по словам Игнатьева, была разработана для "противодействия средствам воздушной и космической разведки в инфракрасной части спектра", - очевидная ссылка на засвечивание и/или ослепление. Это требует лазеров с гораздо меньшей энергией и, следовательно, более дешевых. Для "Сокола-Эшелона" был выбран углекислотный лазер. Преимущества противоспутниковых авиационных лазерных систем в том, что они обладают большей гибкостью в выборе целей и что лазер не подвержен влиянию погодных условий.

Самолет А-60 совершил ряд испытательных полетов в первом десятилетии этого столетия. Они предназначались для обнаружения и отслеживания спутников и нацеливания на них лазерных лучей. В одном из испытаний, проведенном 28 августа 2009 года, самолет выпустил лазерный луч по японскому геодезическому спутнику Ajisaj. Испытание не было предназначено для повреждения спутника, а скорее использовало наличие угловых отражателей на спутнике для проверки системы наведения на спутник на известной орбитальной траектории. Подчеркивая свою основную цель, у самолета была эмблема, показывающая лазерный луч, попавший в космический телескоп Hubble, который, по-видимому, должен изображать американский разведывательный спутник KH-11, предположительно имевший конструкцию, аналогичную Hubble.

Сообщения прессы предполагают, что проект находился на грани отмены в начале прошлого десятилетия, но каким-то образом ему удалось выжить. Новый самолет Ил-76 (модифицированный Ил-76МД-90А с серийным номером 0104 и регистрационным номером RF-78652) был введен в эксплуатацию для продолжения испытательных полетов в рамках проекта. Он был официально передан Министерству обороны в апреле 2015 года, но на тот момент еще должен был быть оснащен лазерным комплексом.

Несмотря на поставку нового самолета, казалось, что судьба проекта продолжала оставаться в подвешенном состоянии в течение десятилетия. В одном судебном документе, опубликованном в середине 2018 года, даже говорилось, что Министерство обороны России решило прекратить работы по теме "Сокол-Эшелон" в конце 2017 года. Однако контракты, подписанные в рамках проекта, продолжали появляться на сайте государственных закупок России. Более того, он все еще упоминался как высокоприоритетный проект в годовом отчете НПО "Алмаз" за 2018 год, - последнем доступном онлайн.

Ранее в этом году конструкторское бюро Бериева [ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева"] опубликовало патент под названием "Самолет-носитель для авиационного лазерного комплекса", который, вероятно, связан с "Соколом-Эшелоном". Техническое описание патента не доступно в Интернете, но чертежи, сопровождающие патент, имеются. На них изображен самолет Ил-76МД-90А с каплевидным обтекателем для лазерного комплекса, установленным сверху сразу за кабиной. Это может быть изображением того, как будет выглядеть введенный в строй самолет после завершения работ по переоборудованию.

В настоящее время доступная информация не указывает на какие-либо связи между программами "Сокол-Эшелон" и "Пересвет". "Сокол-Эшелон" и "Пересвет" осуществляются при головной роли двух разных организаций (НПО "Алмаз" и РФЯЦ-ВНИИЭФ) с различными промышленными подрядчиками. В проектах, похоже, используются принципиально разные лазерные системы, и недавние контракты, подписанные в рамках "Сокол-Эшелон", продолжают ссылаться на государственный контракт, который начал проект в 2002 году. Если бы в "Сокол-Эшелон" были внесены какие-либо фундаментальные изменения для включения элементов "Пересвета", это, вероятно, привело бы к возникла необходимость подписания нового государственного контракта.

Не исключено, что в "авиационной версии "Пересвета" Криворучко просто имел в виду сам "Сокол-Эшелон", не упоминая его названия. Это, однако, противоречит тому факту, что НИИ "НПО "Луч", организация, по известной информации, не имеющая отношения к "Сокол-Эшелон", недавно опубликовала работы по адаптивной оптике для самолетов, оснащенных лазером, что является возможным признаком того, что она модифицирует разработанную ею технологию. для "Пересвета" для использования на воздушном носителе. Судя по закупочной документации, компания работает над новой системой адаптивной оптики под названием Ф-АОС в рамках контракта, подписанного с РФЯЦ-ВНИИЭФ 30 мая 2017 года, который, в свою очередь, может основываться на государственном контракте, заключенном между последними и Министерством обороны России 1 апреля 2017 года. Однако на данный момент невозможно точно определить, имеет ли это какое-либо отношение к "Пересвету" или его авиационной версии.

Если "Сокол-Эшелон" и "Пересвет" в варианте воздушного базирования действительно являются двумя разными проектами, маловероятно, что у обоих будут противоспутниковые задачи. Любая авиационная версия "Пересвета" явно не будет иметь тех же военных задач, что и ее наземный аналог. Недавно опубликованный российский анализ не исключил задач противокосмической обороны для "Пересвета" воздушного базирования , но пришел к выводу, что его наиболее важным пользователем, вероятно, будут российские ВКС, которые могут использовать его в качестве средства ПВО. Лазерная система будет иметь несколько преимуществ по сравнению с ракетами класса "воздух-воздух", в частности, дальность поражения и невозможность для противника защитить свой самолет от лазерных атак. Еще более усложняет картину утверждение Криворучко в том же интервью, что Россия оснащает самолеты лазерными системами (не связанными с "Пересветом") для защиты их от ракет классов "земля-воздух" и "воздух-воздух".

"Калина"

Если всего этого было недостаточно, то Россия также работает над стационарной наземной возможностью засвечивать или ослеплять спутниковые оптические системы с использованием оптического/лазерного космического средства наблюдения на Северном Кавказе. Объект является частью комплекса "Крона", расположенного на горе Чапал возле Сторожевой [Карачаево-Черкесия]. "Крона" состоит из радиолокационной станции для идентификации спутников и их классификации по типу и так называемого "лазерного оптического локатора" (ЛОЛ), включающего 0,4-метровый широкоугольный телескоп для обнаружения спутников на высоких орбитах, 1,3-метровый узкоугольный телескоп с адаптивной оптикой для получения изображений спутников на низких орбитах с высоким разрешением и лидар (также называемый "канал приема-передачи"), используемый для точного измерения расстояний до спутников.

В начале десятилетия были начаты работы по модернизации лазерного комплекса в рамках проекта с кодовым названием "Калина", возглавляемого АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП). Компания подписала контракт на "Калину" (также обозначаемую как 30Ж6МК) с Министерством обороны России 3 ноября 2011 года.

В документе о банковской гарантии, размещенном в Интернете в январе 2014 года, задачей "Калины" описывалось "создание канала для функционального подавления электрооптических систем спутников ... с использованием твердотельных лазеров и адаптивной оптической системы передачи/приема". Далее свидетельство противоспутникового назначения "Калины" появилось в годовом отчете НПК СПП за 2013 год, в котором упоминалось участие в разработке "лазерных систем для электрооптической войны". Кроме того, в одном документе (теперь отсутствующем в сети) "Калина" описывалась как "комплекс космической безопасности" - термин, также используемый в официальной документации для другой противоспутниковой системы - ракетного комплекса воздушного базирования "Буревестник".

Контракт на строительство для "Калины", заключенный Министерством обороны России 20 ноября 2015 года, обозначает строительную площадку как "Объект 4737-K2", а также упоминает компонент с именем "канал 14Ц235", который выглядит как обозначение для системы ослепления спутников. В Google Earth нет никаких признаков какого-либо крупного нового строительства в окрестностях площадки ЛОЛ "Крона", которое указывало бы на то, что существующая лазерная система приспособлена для противоспутниковых задач. Однако неясно, как далеко продвинулась эта работа.

Выводы

Значительные аргументы в пользу того, что лазерный комплекс "Пересвет", представленный президентом Путиным в марте 2018 года, имеет противоспутниковые задачи, теперь подтверждаются документальными свидетельствами. Эта система предназначена для сокрытия передвижений подвижных МБР путем временного засвечивания или постоянного ослепления оптических систем разведывательных спутников противника. Засвечивание - более вероятная задача, чем ослепление, потому что лазерные системы расположены близко к целям, которые они предназначены защищать, предполагая, что они необходимы только для временного воздействия на обнаружительные возможности разведывательных спутников, когда они проходят над интересующей областью. В то время как можно задавать вопросы о целесообразности инвестирования огромных денежных средств в такую ​​возможность, современные данные указывают на то, что это является основной задачей "Пересвета". Утверждение российского Министерства обороны о том, что "Пересвет" также предоставляет возможности ПВО, пока не подтверждается имеющимися официальными документами. Фактически, вражеские самолеты или БЛА вряд ли представляют непосредственную угрозу российским подвижным МБР, базирующимся глубоко внутри страны.

Российские официальные лица заявили, что "Пересвет" - это действующая система, что, если это правда, означает, что она вполне могла быть испытана на российских спутниках и преодолела значительные технические проблемы, такие как разработка сложной адаптивной оптики и систем управления нацеливанием лазерных лучей на быстро движущихся орбитальных объектах.

Россия также много лет работает над способностью засвечивать и/илиослеплять спутники, используя лазерную систему воздушного базирования ("Сокол-Эшелон") и наземную стационарную лазерную систему ("Калина"). "Сокол-Эшелон" едва выжил и все еще является экспериментальной программой, которая, вероятно, только через несколько лет будет введена в строй. До сих пор не ясно, является ли недавно анонсированная версия "Пересвета" воздушного базирования другим проектом, и если да, то для каких задач она будет использоваться. Текущее состояние "Калины" неизвестно. "Сокол-Эшелон" и "Калина" явно не являются системами объектовой обороны, как "Пересвет", что указывает на то, что их основная задача может быть ослеплением, а не засвечиванием.

Каким бы ни было обоснование наличия как минимум трех отдельных противоспутниковых систем засвечивания / ослепления, Россия явно заинтересована в этом типе технологии направленной энергии, которая имеет преимущество в том, что она не производит космического мусора и может затруднить противнику возможности доказания того, что его спутники пострадали или были повреждены в результате враждебного акта. Россия также, видимо, инвестировала как в наземные, так и в космические системы радиоэлектронной борьбы против спутников, - еще один тип "неразрушающей" технологии противокосмической обороны. Тем не менее, все это не помешало России также разрабатывать более конвенциональное противоспутниковое кинетическое оружие, - такое как наземная система "Нудоль" и система воздушного базирования "Буревестник".

В целом, Россия, похоже, наращивает потенциал противокосмической обороны, не имеющий аналогов ни в одной другой стране. Множество противоспутниковых систем, возможно, рассматривается в качестве сдерживающего фактора против растущего военного космического потенциала как Соединенных Штатов, так и Китая, которые за последнее десятилетие разместили количества военных спутников, намного превосходящие российские. Многие российские военные космические проекты испытали значительные задержки, и не в последнюю очередь из-за наложенных Западом экономических санкций, которые значительно затруднили импорт электронных компонентов, необходимых для космической промышленности страны. В некотором смысле, текущее наращивание российских противоспутниковых систем напоминает аналогичные процессы в 1980-х годах, когда Советский Союз вел работы над различными проектами противокосмического оружия наземного, воздушного и космического базирования в качестве частт того, что он назвал своим асимметричным ответом на американскую Стратегическую оборонную инициативу (СОИ), которая была направлена ​​на создание космического щита против атакующих советских ракет. Единственное, что помешало Советскому Союзу развернуть эти системы тогда, это конец Холодной войны. Сейчас, когда отношения между США и Россией находятся на самом низком уровне после окончания Холодной войны, и улучшения не предвидится, кажется, ничто не мешает запуску таких систем в этот раз.