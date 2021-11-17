Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе

Россия 15 ноября провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, образовавшие после поражения противоспутникового оружия фрагменты не несут угрозы спутникам и космической деятельности. «Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования. Испытания, подобные проведенным Россией, уже проводили в космическом пространстве США, КНР и Индия», — напомнили в Минобороны.

Отмечается также, что Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, которая исключает «возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами».

Ранее официальный представитель Госдепа США заявил, что российские испытания противоспутникового оружия в космосе безрассудны. Он подчеркнул, что якобы из-за подобных испытаний России в космосе появились более 1500 обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого мусора, который угрожает интересам всех стран.

Варвара Кошечкина