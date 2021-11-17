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Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе

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Источник изображения: Фото: «Роскосмос»

Россия 15 ноября провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, образовавшие после поражения противоспутникового оружия фрагменты не несут угрозы спутникам и космической деятельности. «Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования. Испытания, подобные проведенным Россией, уже проводили в космическом пространстве США, КНР и Индия», — напомнили в Минобороны.

Отмечается также, что Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, которая исключает «возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами».

Ранее официальный представитель Госдепа США заявил, что российские испытания противоспутникового оружия в космосе безрассудны. Он подчеркнул, что якобы из-за подобных испытаний России в космосе появились более 1500 обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого мусора, который угрожает интересам всех стран.


Варвара Кошечкина

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1 комментарий
№1
17.11.2021 05:24
Еще в далеком 1982
Цитата, q
Стоит отметить, что последний раз СССР проводил испытания противоспутниковой системы по реальной цели в космосе 18 июня 1982 года, когда в ходе испытания наземного противоспутникового комплекса ИС-МУ (использовавшего ракету-носитель 11К69 "Циклон-2" со спутником-перехватчиком 14Ф10 с обозначением "Космос-1379") был успешно поражен спутник-мишень "Космос-1375" на орбите высотой около 1000 км.
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